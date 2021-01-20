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Тупицкого второй день не пускают в КСУ

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий 20 января приехал в КСУ, но его не впустили в здание сотрудники Управления госохраны из-за того, что он отстранен от должности судьи.

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Тупицкого отстранили от должности в декабре прошлого года
Тупицкого отстранили от должности в декабре прошлого года
Фото: ccu.gov.ua

Отстраненного от должности судьи главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого второй день не пускают в здание КСУ. Об этом сообщает "5 канал".

Телеканал отмечает, что Тупицкий приехал в сопровождении охраны, но его опять не пропустили сотрудники Управления госохраны.

По словам судьи, он не уволен с должности официально и, если он не придет на работу, ему засчитают прогул. Он требовал показать приказ или письменное обращение, которым ему запрещено посещать рабочее место. Тупицкий пообещал, что вернется завтра.

19 января в КСУ заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание КСУ. В КСУ отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить судом. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, так как "ему ни фактически, ни юридически не сообщали о подозрении в уголовных правонарушениях".

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы Схемы (совместный проект "Радіо Свобода" и "UA:Перший") сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода. Ранее журналисты сообщали, что Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.

28 декабря Офис генерального прокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права отстранять судей КСУ. К тому же Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, считают в суде.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

Теги: Украина, КСУ, Александр Тупицкий
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