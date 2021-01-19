Это государственное рейдерство, вмешательство одной ветви власти в работу другой – юрист Панасюк о недопуске Тупицкого в КСУ

Офис президента, которому подчиняется Управление госохраны, теперь может парализовать любой орган власти, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" украинский юрист, конституционалист, кандидат юридических наук, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Украинско-американского университета Конкордия Сергей Панасюк.

"В данном случае глава государства использует Управление государственной охраны (УГО) для реализации своих незаконных указов. Это государственное рейдерство. По другому я назвать произошедшее не могу. Дальше может быть только хуже. Мы и так уже открыли ящик Пандоры, когда по указу президента незаконно отстранили главу КСУ Александра Тупицкого. Отстранять судью КСУ – это прямое вмешательство в его деятельность. А теперь, выходит, Офис президента, которому УГО подчиняется, может парализовать или рейдернуть любой орган госвласти, охраняемый этим управлением. Это вмешательство одной ветви власти в работу другой, конфликт интересов между органами власти, нарушение баланса, который так любят в демократических странах. А у нас, выходит, один орган власти может спокойно блокировать работу другого", – отметил Панасюк.

Он подчеркнул, что судья КСУ имеет право продолжать деятельность, потому что процедура отстранения не предусмотрена законом.

"Я не рассматриваю в данном случае персону Тупицкого. Если он в чем-то виноват, есть законная процедура, следствие. В нашей стране очень просто написать заявление на какого-то человека и сделать его подозреваемым. Подозревать можно многих, но вину подтверждает только суд. Поскольку речь о судье КСУ, то вопрос о мере пресечения, задержании, аресте и тому подобное должен решаться на заседании Конституционного Суда после соответсвующего обращения от генерального прокурора. Судьи должны рассмотреть основания и, при наличии подтверждения, дать согласие. Если не дадут, судья продолжает деятельность, потому что отстранение не предусмотрено как таковое в законе про КСУ. Тогда в том момент, когда завершится досудебное расследование, суд примет решение о виновности и оно вступит в законную силу, согласно закону, полномочия судьи прекращаются. Все просто. Другой законной процедуры нет", – сказал юрист.

По его мнению, предохранитель, который защищает судей Конституционного Суда от давления органов власти, не сработал.

"Если у ГБР железные доказательства, зачем нарушать процедуру? Направляйте документы в Конституционный Суд, пусть он рассматривает и принимает решение. В законодательстве Украины не предусмотрена процедура отстранения судьи КСУ. Судей КСУ назначают президент, парламент и съезд судей, но далее они становятся независимыми. Это защищает судей от влияния органов власти, которые их выбрали. Если объяснять просто: судья КСУ как жена, которая после свадьбы переходит в дом мужа и больше не подчиняется правилам дома своих родителей. Это и есть тот самый предохранитель от вмешательства в работу суда, на который сегодня наплевали", – резюмировал Панасюк.

19 января в КСУ заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание КСУ. В КСУ отмечали, что, хоть Тупицкий и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, он должен руководить судом.

После этого глава КСУ написал заявление в полицию. Тупицкий заявил, что "сегодня состоялся фактически захват Конституционного Суда".

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документы об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте.

Журналисты программы Схемы (совместный проект "Радіо Свобода" и "UA:Перший") сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами "Зуевского энергомеханического завода". Ранее журналисты сообщали, что Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого с должности судьи КСУ. В ответ на это суд заявил, что не будет отстранять Тупицкого, так как указ Зеленского не соответствует Конституции.

19 января в ГБР заявили, что сообщили Тупицкому о подозрении, хоть тот и прикидывается, что не получил сообщение.