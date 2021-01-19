ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Это государственное рейдерство, вмешательство одной ветви власти в работу другой – юрист Панасюк о недопуске Тупицкого в КСУ

Недопуск главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого на рабочее место является вмешательством в его деятельность. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" высказал юрист, конституционалист, кандидат юридических наук, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Украинско-американского университета Конкордия Сергей Панасюк.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Панасюк: Судей КСУ назначают президент, парламент и съезд судей, но далее они становятся независимыми
Панасюк: Судей КСУ назначают президент, парламент и съезд судей, но далее они становятся независимыми
Фото: Сергей Панасюк / Facebook

Офис президента, которому подчиняется Управление госохраны, теперь может парализовать любой орган власти, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" украинский юрист, конституционалист, кандидат юридических наук, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Украинско-американского университета Конкордия Сергей Панасюк.

"В данном случае глава государства использует Управление государственной охраны (УГО) для реализации своих незаконных указов. Это государственное рейдерство. По другому я назвать произошедшее не могу. Дальше может быть только хуже. Мы и так уже открыли ящик Пандоры, когда по указу президента незаконно отстранили главу КСУ Александра Тупицкого. Отстранять судью КСУ – это прямое вмешательство в его деятельность. А теперь, выходит, Офис президента, которому УГО подчиняется, может парализовать или рейдернуть любой орган госвласти, охраняемый этим управлением. Это вмешательство одной ветви власти в работу другой, конфликт интересов между органами власти, нарушение баланса, который так любят в демократических странах. А у нас, выходит, один орган власти может спокойно блокировать работу другого", – отметил Панасюк.

Он подчеркнул, что судья КСУ имеет право продолжать деятельность, потому что процедура отстранения не предусмотрена законом. 

"Я не рассматриваю в данном случае персону Тупицкого. Если он в чем-то виноват, есть законная процедура, следствие. В нашей стране очень просто написать заявление на какого-то человека и сделать его подозреваемым. Подозревать можно многих, но вину подтверждает только суд. Поскольку речь о судье КСУ, то вопрос о мере пресечения, задержании, аресте и тому подобное должен решаться на заседании Конституционного Суда после соответсвующего обращения от генерального прокурора. Судьи должны рассмотреть основания и, при наличии подтверждения, дать согласие. Если не дадут, судья продолжает деятельность, потому что отстранение не предусмотрено как таковое в законе про КСУ. Тогда в том момент, когда завершится досудебное расследование, суд примет решение о виновности и оно вступит в законную силу, согласно закону, полномочия судьи прекращаются. Все просто. Другой законной процедуры нет", – сказал юрист.

По его мнению, предохранитель, который защищает судей Конституционного Суда от давления органов власти, не сработал.

"Если у ГБР железные доказательства, зачем нарушать процедуру? Направляйте документы в Конституционный Суд, пусть он рассматривает и принимает решение. В законодательстве Украины не предусмотрена процедура отстранения судьи КСУ. Судей КСУ назначают президент, парламент и съезд судей, но далее они становятся независимыми. Это защищает судей от влияния органов власти, которые их выбрали. Если объяснять просто: судья КСУ как жена, которая после свадьбы переходит в дом мужа и больше не подчиняется правилам дома своих родителей. Это и есть тот самый предохранитель от вмешательства в работу суда, на который сегодня наплевали", – резюмировал Панасюк.

19 января в КСУ заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание КСУ. В КСУ отмечали, что, хоть Тупицкий и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, он должен руководить судом.

После этого глава КСУ написал заявление в полицию. Тупицкий заявил, что "сегодня состоялся фактически захват Конституционного Суда".

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документы об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте.

Журналисты программы Схемы (совместный проект "Радіо Свобода" и "UA:Перший") сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами "Зуевского энергомеханического завода". Ранее журналисты сообщали, что Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого с должности судьи КСУ. В ответ на это суд заявил, что не будет отстранять Тупицкого, так как указ Зеленского не соответствует Конституции.

19 января в ГБР заявили, что сообщили Тупицкому о подозрении, хоть тот и прикидывается, что не получил сообщение.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, конституция, Конституционный Суд, полиция, Управление госохраны, Владимир Зеленский, закон, судьи, подозрение, судья, Сергей Панасюк, суд, Александр Тупицкий, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
76-летний Дуглас показал новорожденного внука
76-летний Дуглас показал новорожденного внука
"Сплошная медитация". Кулинарный эксперт рассказал, как приготовить пасту с тунцом
"Сплошная медитация". Кулинарный эксперт рассказал, как приготовить пасту с тунцом
"Атлантида" Васяновича вошла в длинный список претендентов на премию BAFTA
"Атлантида" Васяновича вошла в длинный список претендентов на премию BAFTA
Проживающая в России Ани Лорак встретилась в Украине с мамой. Фото
Проживающая в России Ани Лорак встретилась в Украине с мамой. Фото
  "Я – то, что нужно". Брежнева вспомнила, какой была ее жизнь до "ВИА Гры"
  "Я – то, что нужно". Брежнева вспомнила, какой была ее жизнь до "ВИА Гры"
Экс-жена Узелкова рассказала, какого мужчину видит рядом с собой
Экс-жена Узелкова рассказала, какого мужчину видит рядом с собой
Остапчук рассказал о приставаниях богатых женщин
Остапчук рассказал о приставаниях богатых женщин
Кличко на Крещение показал, как, фыркая, выныривает из затоки. Видео
Кличко на Крещение показал, как, фыркая, выныривает из затоки. Видео
Вдова Грачевского показала его могилу
Вдова Грачевского показала его могилу
"Как-то пошленько выглядит", "Какой красивый язык", "Абсолютно здоровый мужчина!". Фаны Потапа обсуждают его фото
"Как-то пошленько выглядит", "Какой красивый язык", "Абсолютно здоровый мужчина!". Фаны Потапа обсуждают его фото
Жена Остапчука напомнила Каминской об их договоренности
Жена Остапчука напомнила Каминской об их договоренности
  В новом клипе Скрипка и "Воплі Відоплясова" пробежались голыми из бани к проруби. Видео
  В новом клипе Скрипка и "Воплі Відоплясова" пробежались голыми из бани к проруби. Видео
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
"Чудо! Братская любовь – сильная вещь". Подольская показала, как общаются ее сыновья от Преснякова
"Чудо! Братская любовь – сильная вещь". Подольская показала, как общаются ее сыновья от Преснякова
Сын Алибасова рассказал, что происходит с его отцом
Сын Алибасова рассказал, что происходит с его отцом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
  "Перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать". Галкин рассказал, как сейчас худеет Пугачева
"Перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать". Галкин рассказал, как сейчас худеет Пугачева
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS