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В Раде призвали КС Украины проверить, подходит ли Тупицкий на пост руководителя "по высокоморальным качествам"

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 20 января обратился в Конституционный Суд Украины относительно его отстраненного от должности главы Александра Тупицкого.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда
Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда 
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 20 января поддержал обращение в Конституционный Суд Украины относительно его отстраненного от должности главы Александра Тупицкого. Суд просят оценить, соответствует ли судья критерию о "высоких моральных качествах".  Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Обращение касается рассмотрения вопроса о соответствии Тупицкого требованиям, выдвигаемых Конституцией и законом "О Конституционном Суде Украины" к судье Конституционного Суда.

"В частности – относительно соответствия критерию "высокие моральные качества" и его соответствия занимаемой должности", – отметили в комитете.

19 января в КСУ заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание КСУ. В КСУ отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить судом. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, так как "ему ни фактически, ни юридически не сообщали о подозрении в уголовных правонарушениях".

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и "UA:Перший") сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода. Ранее журналисты сообщали, что Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.

28 декабря Офис генерального прокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права отстранять судей КСУ. К тому же Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, считают в суде.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

Теги: Украина, конституция, Конституционный Суд, судьи, КСУ, судья, Александр Тупицкий
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