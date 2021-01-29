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Украина обратилась к Венецианской комиссии по поводу законопроектов о КСУ

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков попросил Венецианскую комиссию дать заключение о законопроектах "О конституционном порядке" и "О порядке рассмотрения дел и выполнения решений Конституционного Суда Украины".

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В декабре Венецианская комиссия по запросу Украины дала два срочных заключения, касающихся КСУ
В декабре Венецианская комиссия по запросу Украины дала два срочных заключения, касающихся КСУ
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в письме от 26 января обратился к Венецианской комиссии с запросом об экспертном заключении по двум законопроектам, касающимся работы Конституционного Суда Украины. 

Как сказано в сообщении на сайте Венецианской комиссии, опубликованном 28 января, речь идет о проектах законов "О конституционном порядке" и "О порядке рассмотрения дел и выполнения решений Конституционного Суда Украины". 

Этот запрос – продолжение рекомендаций комиссии, которые были изложены в двух срочных заключениях в декабре 2020 года. 

Первое срочное заключение, касающееся КСУ, Венецианская комиссия обнародовала 9 декабря. Комиссия раскритиковала решение КС Украины об отмене части положений антикоррупционного законодательства, но подчеркнула: конституционная роль КСУ должна соблюдаться и Верховная Рада должна выполнить решение, сохраняя общественные интересы, такие как борьба с коррупцией, в том числе в судебной системе.

Во втором срочном заключении по реформе Конституционного Суда Украины, опубликованном 10 декабря, Венецианская комиссия рассматривает решение КСУ от 27 октября 2020 года как указание на то, что реформа КСУ является оправданной. 

Оба заключения Венецианская комиссия подготовила по запросу президента Украины Владимира Зеленского. 

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

Верховная Рада 4 декабря приняла законопроект №4460-д, который вводит наказание за недостоверное декларирование в виде штрафов и ограничения свободы, но не предусматривает лишения свободы, как было раньше. Он предполагает как административную, так и уголовную ответственность. 24 декабря Зеленский подписал закон.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Конституционный Суд, Венецианская комиссия, КСУ, Дмитрий Разумков
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