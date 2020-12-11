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В Москве заочно арестовали Маркива, строительство "Северного потока – 2" возобновили. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий пятницы, 11 декабря.

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Важные события 11 декабря 2020 года
Важные события 11 декабря 2020 года
Фото: ЕРА

Суд в Гааге согласился расследовать преступления на Донбассе и в Крыму

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Фату Бенсуда заявила, что у суда есть основания для расследования дела о военных преступлениях и преступлениях против человечности на Донбассе. Речь идет о преступлениях, совершенных в контексте ведения боевых действий, преступлениях, совершенных во время задержания, и преступлениях, совершенных в Крыму. Бенсуда отметила, что эти преступления совершали различные стороны конфликта. 

В КСУ отреагировали на выводы Венецианской комиссии

В Конституционном Суде Украины заявили, что выводы Венецианской комиссии подтверждают легитимность решения судей по антикоррупционному законодательству. Вместе с тем, в КСУ пообещали изучить замечания комиссии к своей работе и в дальнейшем учитывать их.

Кроме того, в КСУ отметили, что в комиссии не пришли к выводу, что состав суда необходимо менять.

Строительство "Северного потока – 2" возобновили

11 декабря возобновлено строительство газопровода "Северный поток – 2", который должен вдвое увеличить возможности по поставке природного газа, транспортируемого из России в Германию через Балтийское море. Его строительство было заморожено с декабря прошлого года из-за американских санкций. По данным СМИ, трубопровод готов более чем на 90%.

Известна ориентировочная дата начала вакцинации от COVID-19 в Украине

Вакцинация от COVID-19 в Украине ориентировочно начнется 1 марта 2021 года, заявил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин. При этом он уточнил, что фактические сроки старта вакцинации могут сдвинуться.

У мэра Харькова отказала вторая почка

У харьковского городского головы Геннадия Кернеса, который с сентября находится на лечении коронавирусной инфекции в клинике в Германии, отказала уже вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе. По словам его друга Павла Фукса, только на следующей неделе станет известно, когда харьковский мэр сможет вернуться в Украину.

Украина договорилась с ЕС о "промышленном безвизе" для некоторых видов продукции

Украина договорилась с Европейским союзом о подписании соглашения о "промышленном безвизе" по некоторым видам продукции с добавленной стоимостью. В частности, речь идет о безвизе для низковольтного и электромагнитного оборудования, машин и механизмов.

В Москве заочно арестовали украинского нацгвардейца Маркива

Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива. Также российские следователи объявили украинского военнослужащего "в международный розыск по обвинению в убийстве двух человек на Донбассе".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ответ на решение московского суда заявил, что "путинский режим фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела нацгвардейца", и добавил, что Украина никогда не оставит своего солдата.

Теги: Россия, Геннадий Кернес, Арсен Аваков, Венецианская комиссия, вакцинация, КСУ, Виталий Маркив, промышленный безвиз, коронавирус
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