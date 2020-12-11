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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд в Москве заочно арестовал украинского нацгвардейца Маркива

Военнослужащему Нацгвардии Украины Виталию Маркиву в России заочно предъявили обвинение по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Российские следователи объявили Маркива "в международный розыск по обвинению в убийстве двух человек на Донбассе"
Российские следователи объявили Маркива "в международный розыск по обвинению в убийстве двух человек на Донбассе"
Фото: ЕРА

Басманный суд Москвы 11 декабря заочно арестовал военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива. Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

По ее словам, Маркиву заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды).

Помимо этого, российские следователи объявили украинского военнослужащего "в международный розыск по обвинению в убийстве двух человек на Донбассе".

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского журналиста Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли. Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговор.

3 ноября 2020 года Маркива оправдали. Он вышел на свободу. 4 ноября Маркив вернулся в Украину и восстановился на службе в батальоне им. Кульчицкого.

Теги: Россия, Украина, Москва, арест, розыск, война на Донбассе, Виталий Маркив, Андреа Роккелли, суд
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