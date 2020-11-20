Маркив восстановился на службе в батальоне им. Кульчицкого

Военнослужащий Нацгвардии Виталий Маркив, который 4 ноября вернулся в Украину после того, как был оправдан по делу о гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли, сейчас находится в отпуске.

Военнослужащий Нацгвардии Виталий Маркив, который 4 ноября вернулся в Украину после того, как был оправдан по делу о гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли, в интервью LB.ua заявил, что уже восстановился на службе в батальоне им. Кульчицкого.

"Службу я уже восстановил. Официально нахожусь сейчас в отпуске. У меня 26 дней, чтобы пройти медицинский осмотр, реабилитацию. Затем планируем с женой на несколько дней поехать в отпуск где-то на территории Украины. После будет служба в Национальной гвардии Украины. Я вернусь в свой батальон", – сказал Маркив.

По его словам, он уже готов ехать на передовую, но сначала необходимо пройти медосмотр и все протокольные процедуры.

"Привык по жизни заканчивать дела. Если посвятил себя военной службе, тем более что у меня подписан контракт на пять лет, то вижу будущее пока в военной карьере. Не просто служить для галочки, до какого-то определенного звания... Я этим живу. Горжусь. Для меня военная форма имеет огромное значение. Для меня честь служить Украине", – подчеркнул Маркив.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли. Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговор.

3 ноября 2020 года Маркива оправдали. Он вышел на свободу. 4 ноября Маркив вернулся в Украину.