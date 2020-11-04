Маркив планирует подать иск в ЕСПЧ из-за пребывания в итальянской тюрьме – Денисова

У военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива есть все обстоятельства для подачи иска в Европейский суд по правам человека, так как в случае с ним были нарушены статьи Европейской конвенции по правам человека. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Маркив сможет подать иск в ЕСПЧ через 90 дней после публикации решения апелляционного суда и если не будет кассационной жалобы Фото: president.gov.ua

Нацгвардеец Виталий Маркив планирует обратиться в Европейский суд по правам человека из-за трехлетнего пребывания в итальянской тюрьме. Об этом 4 ноября в эфире "Радио НВ" сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет НВ.

По ее словам, Маркив сможет подать иск в ЕСПЧ не ранее чем через 90 дней после публикации решения апелляционного суда и если не будет кассационной жалобы.

Денисова подчеркнула, что есть все обстоятельства для подачи иска, так как были нарушены статьи Европейской конвенции по правам человека.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли. Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговор.

3 ноября Маркива оправдали. Он вышел на свободу. 4 ноября Маркив вернулся в Украину.