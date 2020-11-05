Маркив вернулся на родину свободным человеком благодаря принципиальной позиции главы МВД – СМИ

Агентство УНН в редакционной статье подчеркнуло, что расследование гибели Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова по указанию министра внутренних дел Арсена Авакова забрали у СБУ и провели силами МВД.

Освобождение военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива, которого ошибочно осудили в Италии, стало результатом трехлетней битвы министра внутренних дел Арсена Авакова. Речь об этом идет в статье "Спасти нацгвардейца Маркива! Три года борьбы за свободу украинского солдата, незаконно осужденного в Италии", опубликованной информационным агентством УНН.

"Вердикт "виновен", ранее вынесенный итальянским судом и суливший украинскому солдату 24 года тюрьмы, удалось отменить благодаря усилиям органов Министерства внутренних дел и позиции его руководителя. В ход дела Маркива лично вмешался тяжеловес украинского политикума и силового сектора Украины Арсен Аваков. Он хорошо знаком с материалами дела, он лично курировал вопросы защиты нацгвардейца, лично общался с адвокатами. Аваков занял позицию "Украина своего солдата не оставит" и взял дело в свои руки", – сказано в материале.

Авторы подчеркивают, что расследование гибели Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова по указанию Авакова забрали у СБУ и провели силами МВД.

"Расследование проходило под предводительством Авакова. Работу вела Нацгвардия и полиция. Десятки допросов, экспертиз. Вот, например, несколько фактов… Свидетельства сослуживцев Маркива из Нацгвардии помогли установить позицию, на которой тот нес службу: 1760 метров от точки, где погибли журналисты, овраг "за пределами визуального наблюдения". Для прицельного огня данная позиция попросту недосягаема! Далее следствие берется за видеозапись Роккелли в овраге – эта съемка зафиксировала события последних минут перед смертью журналиста. Ее фонологическая экспертиза показала: обстрел по журналистам совершался с расстояния 200–300 метров. А именно на такой дистанции находился завод "Зевс" – на тот момент он был под контролем сепаратистов… МВД получило свидетельства невиновности Маркива и направило все материалы в Италию", – подчеркнуло агенство в статье.

Глава МВД также лично присутствовал на заседании Апелляционного суда Милана, отметили журналисты.

"Спустя день заседания суда и три с половиной года заключения нацгвардейца суд признает его невиновным. Уже на следующий день Маркив вместе с украинской делегацией возвращается на Родину, и, как нам стало известно, расходы за перелет также покрыл лично Арсен Аваков. Так Украина продемонстрировала международному сообществу готовность защищать своих солдат и свою честь на любой территории. А глава МВД – проукраинскую позицию и готовность отстаивать интересы Украины! Ведь по большому счету свободу Маркива отстоял именно Аваков", – сказано в публикации.

Своими профессиональными действиями и принципиальной позицией министр фактически укрепил международный имидж Украины, считают авторы.

"Ведь речь о защите прав и свобод тех, кто отправился защищать страну от агрессора, речь о защите своих граждан. Речь о репутации государства на мировой арене! Первый раз европейское правосудие признает украинских военных – убийцами журналистов, да еще и в "непризнанной" войне, за которой следит взор всего мира… Для Арсена Авакова – это больше чем просто дело солдата. Он сделал все, чтоб защитить имидж нашей страны на международной арене: "Это иск не только против нацгвардейца, это иск против всей Украины", – позже прокомментирует глава МВД", – подытожило УНН.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли. Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговор.

3 ноября Маркива оправдали. Он вышел на свободу. 4 ноября Маркив вернулся в Украину.