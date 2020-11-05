ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Маркив вернулся на родину свободным человеком благодаря принципиальной позиции главы МВД – СМИ

Агентство УНН в редакционной статье подчеркнуло, что расследование гибели Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова по указанию министра внутренних дел Арсена Авакова забрали у СБУ и провели силами МВД.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Глава МВД (на фото справа) лично присутствовал на заседании Апелляционного суда Милана, отметили журналисты
Глава МВД (на фото – справа) лично присутствовал на заседании Апелляционного суда Милана, отметили журналисты
Фото: Арсен Аваков / Facebook

Освобождение военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива, которого ошибочно осудили в Италии, стало результатом трехлетней битвы министра внутренних дел Арсена Авакова. Речь об этом идет в статье "Спасти нацгвардейца Маркива! Три года борьбы за свободу украинского солдата, незаконно осужденного в Италии", опубликованной информационным агентством УНН.

"Вердикт "виновен", ранее вынесенный итальянским судом и суливший украинскому солдату 24 года тюрьмы, удалось отменить благодаря усилиям органов Министерства внутренних дел и позиции его руководителя. В ход дела Маркива лично вмешался тяжеловес украинского политикума и силового сектора Украины Арсен Аваков. Он хорошо знаком с материалами дела, он лично курировал вопросы защиты нацгвардейца, лично общался с адвокатами. Аваков занял позицию "Украина своего солдата не оставит" и взял дело в свои руки", – сказано в материале.

Авторы подчеркивают, что расследование гибели Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова по указанию Авакова забрали у СБУ и провели силами МВД.

"Расследование проходило под предводительством Авакова. Работу вела Нацгвардия и полиция. Десятки допросов, экспертиз. Вот, например, несколько фактов… Свидетельства сослуживцев Маркива из Нацгвардии помогли установить позицию, на которой тот нес службу: 1760 метров от точки, где погибли журналисты, овраг "за пределами визуального наблюдения". Для прицельного огня данная позиция попросту недосягаема! Далее следствие берется за видеозапись Роккелли в овраге – эта съемка зафиксировала события последних минут перед смертью журналиста. Ее фонологическая экспертиза показала: обстрел по журналистам совершался с расстояния 200–300 метров. А именно на такой дистанции находился завод "Зевс" – на тот момент он был под контролем сепаратистов… МВД получило свидетельства невиновности Маркива и направило все материалы в Италию", – подчеркнуло агенство в статье.

Глава МВД также лично присутствовал на заседании Апелляционного суда Милана, отметили журналисты. 

"Спустя день заседания суда и три с половиной года заключения нацгвардейца суд признает его невиновным. Уже на следующий день Маркив вместе с украинской делегацией возвращается на Родину, и, как нам стало известно, расходы за перелет также покрыл лично Арсен Аваков. Так Украина продемонстрировала международному сообществу готовность защищать своих солдат и свою честь на любой территории. А глава МВД – проукраинскую позицию и готовность отстаивать интересы Украины! Ведь по большому счету свободу Маркива отстоял именно Аваков", – сказано в публикации.

Своими профессиональными действиями и принципиальной позицией министр фактически укрепил международный имидж Украины, считают авторы.

"Ведь речь о защите прав и свобод тех, кто отправился защищать страну от агрессора, речь о защите своих граждан. Речь о репутации государства на мировой арене! Первый раз европейское правосудие признает украинских военных – убийцами журналистов, да еще и в "непризнанной" войне, за которой следит взор всего мира… Для Арсена Авакова – это больше чем просто дело солдата. Он сделал все, чтоб защитить имидж нашей страны на международной арене: "Это иск не только против нацгвардейца, это иск против всей Украины", – позже прокомментирует глава МВД", – подытожило УНН.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли. Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговор.

3 ноября Маркива оправдали. Он вышел на свободу. 4 ноября Маркив вернулся в Украину.

Теги: МВД, СБУ, Арсен Аваков, Италия, тюрьма, Виталий Маркив, Андреа Роккелли, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Остапчук показал, как его сын засыпает с гаджетом в руках
Остапчук показал, как его сын засыпает с гаджетом в руках
  Dancer. alyona alyona побила посуду в клипе с Гудковым. Видео
  Dancer. alyona alyona побила посуду в клипе с Гудковым. Видео
"Мне порой тяжеловато". Сумская рассказала, сколько килограммов набрала за 14 лет
"Мне порой тяжеловато". Сумская рассказала, сколько килограммов набрала за 14 лет
Волочкова: Маска – самый большой рассадник инфекций, которыми дышит человек
Волочкова: Маска – самый большой рассадник инфекций, которыми дышит человек
"Лучший футболист всех времен". Ириша Блохина поделилась совместными снимками с отцом
"Лучший футболист всех времен". Ириша Блохина поделилась совместными снимками с отцом
Пресняков обнародовал совместное фото с 29-летним сыном
Пресняков обнародовал совместное фото с 29-летним сыном
Michelle Andrade в стрингах и топе снялась для обложки мужского глянца
Michelle Andrade в стрингах и топе снялась для обложки мужского глянца
Певица Layah (экс-Бушмина) позировала обнаженной на фоне свалки
Певица Layah (экс-Бушмина) позировала обнаженной на фоне свалки
Брежнева в купальнике показала себя настоящую
Брежнева в купальнике показала себя настоящую
Дикусар: Злых женщин я не люблю
Дикусар: Злых женщин я не люблю
Осадчая в бело-красном наряде высказалась в поддержку протестов в Беларуси
Осадчая в бело-красном наряде высказалась в поддержку протестов в Беларуси
"Я хотела навсегда сбежать в церковь". Alyosha рассказала, что мечтала стать монахиней
"Я хотела навсегда сбежать в церковь". Alyosha рассказала, что мечтала стать монахиней
Поцелуи и объятия. Невестка Ющенко показала романтические фото с его сыном
Поцелуи и объятия. Невестка Ющенко показала романтические фото с его сыном
"Под копирку созданы". Поклонники Заворотнюк отметили сходство актрисы с ее матерью и дочерью
"Под копирку созданы". Поклонники Заворотнюк отметили сходство актрисы с ее матерью и дочерью
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
Малахова рассказала, что стало причиной развода с бывшим мужем
Малахова рассказала, что стало причиной развода с бывшим мужем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа клоун
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа – клоун
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS