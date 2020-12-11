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ПОЛИТИКА

Международный уголовный суд в Гааге согласился расследовать дело о ситуации в Украине

Прокурор Гаагского суда Фату Бенсуда сообщила об окончании предварительного расследования по делу о ситуации в Украине.

Мамедов 11 декабря встретился с Бенсуда в Гааге
Мамедов 11 декабря встретился  с Бенсуда в Гааге
Фото: gp.gov.ua

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Фату Бенсуда заявила, что у суда есть основания для расследования дела в ситуации в Украине. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте суда 11 декабря.

"После тщательного и независимого процесса я могу объявить сегодня, что установленные законом критерии для начала расследования ситуации в Украине соблюдены", – сказала Бенсуда.

По информации прокурора, суд пришел к выводу, что широкий спектр действий, составляющих военные преступления и преступления против человечности, "были совершены в контексте ситуации в Украине".

Речь идет о преступлениях, совершенных в контексте ведения боевых действий, преступлениях, совершенных во время задержания, и преступлениях, совершенных в Крыму, уточнила она. Бенсуда отметила, что эти преступления совершали различные стороны конфликта. 

"Следующим шагом будет запрос разрешения у судей Палаты предварительного производства суда на начало расследования", – сказано в релизе.

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов 11 декабря встретился с Бенсуда накануне проведения 19-й сессии Ассамблеи государств – участников Римского статута в Гааге, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Завершение предварительного изучения ситуации является важным шагом и гарантией правосудия, в том числе над высшим политическим и военным руководством страны-оккупанта. Приятно отметить, что доказательства, собранные национальными правоохранительными органами и прокуратурой совместно с украинскими и международными неправительственными организациями, стали достаточным основанием для самой высокой международной инстанции в сфере уголовной юстиции", – сказал Мамедов. 

В Офисе генпрокурора объяснили, что в дальнейшем судебная палата офиса прокурора Международного уголовного суда должна принять решение об открытии полноценного расследования о возможном совершении военных преступлений и преступлений против человечности в условиях вооруженного конфликта в Украине.

"Речь идет, в частности, об убийствах, насильственных исчезновениях, пытках, преследованиях украинцев по политическим и религиозным убеждениям, принудительной депортации населения на материковую часть Украины и колонизации полуострова", – отметили в ведомстве. 

На встрече Мамедов назвал решение Бенсуда "очередным шагом для обеспечения правосудия и привлечения к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений на территории Крыма и Донбасса". Он подтвердил способность украинской прокуратуры обеспечить привлечение к ответственности подозреваемых в совершении военных преступлений на подконтрольной Украине территории, и отметил, что Украина рассчитывает на привлечение Международным уголовным судом к ответственности военных преступников и их пособников.

8 сентября 2015 года Украина уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

14 ноября 2016 года был опубликован предварительный отчет канцелярии Международного уголовного суда по делу "Ситуация в Украине". В документе указывается, что "ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией". На тот момент канцелярия прокурора зафиксировала 800 вероятных событий преступлений на Донбассе.

Международный уголовный суд действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Суд, базирующийся в Гааге, рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. При этом юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Римский статут, Международный уголовный суд, Гюндуз Мамедов, Фату Бенсуда, Офис генпрокурора
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