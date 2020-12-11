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В немецкой клинике у Кернеса отказала вторая почка – Фукс

Мэр Харькова Геннадий Кернес находится на стопроцентном диализе из-за отказа обеих почек, сообщил его друг, украинский бизнесмен Павел Фукс.

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В "Шарите" Кернес находится с сентября
В "Шарите" Кернес находится с сентября
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

У харьковского городского головы Геннадия Кернеса, который находится на лечении в клинике в Германии, отказала уже вторая почка. Об этом его друг, украинский бизнесмен Павел Фукс сообщил 11 декабря изданию "Страна".

"У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе (искусственная поддержка работы системы мочевыведения. – "ГОРДОН"). На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков", – сказал он.

Информацию о проблемах с почками подтвердил и директор департамента информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко. В комментарии "РБК-Украина" он сказал со ссылкой на слова родственников мэра, что "планы по возвращению Кернеса в Харьков до Нового года остаются в силе".

61-летний Кернес, которого на последних выборах снова избрали мэром Харькова, с середины сентября лечится от коронавирусной болезни в берлинской клинике "Шарите".

Ранее сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни Кернеса.

В начале ноября на тот момент первый заместитель мэра Игорь Терехов говорил, что Кернес вернется в город до 20 декабря и проведет первую сессию городского совета.

2 декабря Харьковский горсовет внес изменения в регламент, чтобы провести первую сессию 9 декабря без Кернеса. 7 декабря Фукс сообщил, что Кернес намерен вернуться в Харьков 30 декабря.

9 декабря Фукс говорил, что Кернес пребывает в нормальном, стабильном состоянии, "дышит он сам, на ночь его подключают к ИВЛ".

Теги: Германия, Харьков, Геннадий Кернес, диализ, лечение, болезнь, Павел Фукс, мэр
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