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"На воре и шапка горит". Аваков прокомментировал решение российского суда о заочном аресте Маркива

Россия начала преследование военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива после того, как ей не удалось добиться желаемого результата в итальянском суде, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

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Аваков: Украина никогда не оставит своего солдата
Аваков: Украина никогда не оставит своего солдата
Фото: ЕРА

Решение Басманного суда Москвы о заочном аресте военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива подтверждает, что Россия пыталась фальсифицировать дело украинского нацгвардейца. Об этом 11 декабря в Twitter заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Путинский режим фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела нацгвардейца Виталия Маркива. А когда не удалось – начинает нескрываемое собственное преследование! Как говорят в России: "На воре и шапка горит". Украина никогда не оставит своего солдата", – подчеркнул Аваков.

11 декабря российский суд заочно арестовал Маркива. Ему предъявили обвинение по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского журналиста Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли. Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговор.

3 ноября 2020 года Маркива оправдали. Он вышел на свободу. 4 ноября Маркив вернулся в Украину и восстановился на службе в батальоне им. Кульчицкого.

Теги: Россия, Украина, Арсен Аваков, преследования, убийство, Москва, арест, фальсификации, российский суд, Виталий Маркив, Андреа Роккелли
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