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Епифаний наградил Маркива орденом святого архистратига Михаила I степени

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний встретился с освобожденным из итальянской тюрьмы украинским нацгвардейцем Виталием Маркивым.

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Епифаний вместе с Маркивым почтили память павших героев, боровшихся за независимость и суверенность Украины
Епифаний вместе с Маркивым почтили память павших героев, боровшихся за независимость и суверенность Украины
Фото: Митрополит Епіфаній / Facebook

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний наградил орденом святого архистратига Михаила I степени нацгвардейца Виталия Маркива, который вернулся в Украину после трех лет пребывания в итальянской тюрьме. Об этом Епифаний сообщил на своей странице в Facebook.

"Видеть Виталия лично, а не только его портрет на Михайловской площади на баннере с призывом освободить героя – это свидетельство того, что наша совместная молитва имеет мощную невидимую силу, и Господь творит чудо в нашей жизни. От имени ПЦУ наградил Виталия высокой наградой – орденом святого архистратига Божьего Михаила I степени. Ведь этот архангел Божий стоит во главе воинства небесного, а в лице Виталия мы имеем одного из достойных воинов, которые боролись и в дальнейшем будут бороться за нашу независимость", – отметил глава ПЦУ.

Он сообщил, что вместе с Маркивым почтил память павших героев, боровшихся за независимость и суверенность Украинского государства, у стены памяти в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.

https://www.facebook.com/epifaniy/posts/2753378334877718

Маркив провел в итальянской тюрьме почти три с половиной года. Его задержали в Болонье в июне 2017-го по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов. В июле 2019-го суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

3 ноября 2020 года апелляционный суд в Милане удовлетворил апелляцию защиты и полностью оправдал Маркива. Вечером того же дня он вышел на свободу и утром 4 ноября вернулся в Украину.

Теги: церковь, Виталий Маркив, митрополит Епифаний, ПЦУ, орден
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