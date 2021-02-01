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Арахамия назвал условие возвращения Дубинского во фракцию "Слуга народа"

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардепа Александра Дубинского могут вернуть во фракцию, если он докажет, что не вмешивался в выборы в США.

1 февраля на заседании фракции "Слуга народа" 198 нардепов проголосовали за исключение Дубинского
1 февраля на заседании фракции "Слуга народа" 198 нардепов проголосовали за исключение Дубинского
Фото: Александр Дубинский / Facebook

Нардепа Александра Дубинского могут восстановить в составе фракции "Слуга народа", если так решит 70% фракции. Об этом журналистам после заседания фракции заявил ее председатель Давид Арахамия, отмечает LB.ua.

"Если он докажет невиновность в этом процессе и то, что он не вмешивался ни в какие выборы, если он будет иметь желание присоединиться, то я с удовольствием созову фракцию. И фракция решит таким же именно образом. Если будет 70% за, то он может вернуться", – сказал он.

Арахамия добавил, что у него было несколько личных бесед с Дубинским по поводу его исключения из фракции.

"Конечно, мы имели несколько разговоров с ним. Я ему лично предлагал сделать так, как ему советовал президент (Владимир Зеленский дважды предлагал выйти из фракции самостоятельно. – "ГОРДОН") и пойти своим путем", – отметил он.

1 февраля фракция "Слуга народа" провела заседание, на котором рассмотрела вопрос исключения Дубинского из ее состава. За исключение проголосовало 198 нардепов.

Причиной исключения стало то, что 1 января США включили Дубинского в санкционный список. Под санкции также попали бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году".

22 января Дубинский сообщил, что Monobank предложил закрыть его счета. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорила в интервью "Украинской правде", что лица, против которых вводит санкции минфин США (список OFAC), автоматически попадают "в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира". Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским.

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Он жаловался на давление и клевету со стороны Центра противодействия коррупции (общественная организация обращалась в минфин США с призывом ввести санкции против нардепа).

Деркач в маеиюнеиюле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

Теги: Верховная Рада, США, санкции, Александр Дубинский, Слуга народа, Давид Арахамия
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