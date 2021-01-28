Дубинский о блокировке YouTube-канала: Жертвами временной безнаказанности аферистов стали сотни тысяч моих подписчиков

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, комментируя в блокировку своего YouTube-канала, заявил, что его страницы в Facebook пока что остаются рабочими.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, комментируя в Facebook блокировку своего YouTube-канала, заявил, что из-за этого пострадали его подписчики на видеохостинге.

"Еще 10 дней назад я заявлял на пресс-конференции, что после решения минфина США о санкциях, которое было принято в результате абсолютно ложного доноса на меня украинских аферистов, будет осуществляться блокировка социальными сетями моих страниц. Сегодня это произошло со страницей в YouTube. Теперь жертвами временной безнаказанности аферистов стали и сотни тысяч моих подписчиков. Их просто лишили возможности получать информацию от народного депутата Украины… Вместе с вами мы обязательно прорвем информационную блокаду", – написал нардеп.

При этом он отметил, что его канал удалили после того, как он записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просил о личной встрече.

"Очень символично, что блокировка YouTube произошла сразу после обнародования мной обращения к президенту Зеленскому", – сказал Дубинский.

Он также добавил, что его страницы в Facebook пока что остаются рабочими.

YouTube заблокировал канал Дубинского "за нарушение правил сообщества". На момент блокирования аккаунта у него было более 350 тыс. подписчиков.

11 января США включили в санкционный список 11 физических лиц и организаций из Украины. Под санкции, кроме Дубинского, попали бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году". Вместе с Деркачем санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как "фабрика троллей").

22 января Дубинский сообщил, что Monobank предложил закрыть его счета. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорила в интервью "Украинской правде", что лица, против которых вводит санкции минфин США (список OFAC), автоматически попадают "в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира". Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским.

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

25 января 2021 года состоялось заседание парламентской фракции "Слуга народа", на котором президент Украины Владимир Зеленский предложил Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился.

Дубинский жаловался на давление и клевету со стороны Центра противодействия коррупции (общественная организация обращалась в минфин США с призывом ввести санкции против нардепа).