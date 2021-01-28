YouTube заблокировал канал Дубинского

На момент блокирования YouTube-канала нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского у него было более 350 тыс. подписчиков.

По данным СМИ, перед блокировкой URL канала Дубинского был изменен Фото: НАШ / Facebook

Американский видеохостинг YouTube удалил канал нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. При попытке перейти на канал система сообщает, что данный аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества.

По данным издания Dsnews, перед блокировкой URL канала был изменен с youtube.com/c/DubinskyPro на youtube.com/channel/UCkSEiqZZeAGyADNJwLd-Wjg.

На момент блокирования аккаунта у него было более 350 тыс. подписчиков.

Дубинский удаление своего канала пока не прокомментировал.

Скриншот: youtube.com

11 января США включили в санкционный список 11 физических лиц и организаций из Украины. Под санкции, кроме Дубинского, попали бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году". Вместе с Деркачем санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как "фабрика троллей").

22 января Дубинский сообщил, что Monobank предложил закрыть его счета. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорила в интервью "Украинской правде", что лица, против которых вводит санкции минфин США (список OFAC), автоматически попадают "в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира". Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским.

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

25 января 2021 года состоялось заседание парламентской фракции "Слуга народа", на котором президент Украины Владимир Зеленский предложил Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился.

Дубинский жаловался на давление и клевету со стороны Центра противодействия коррупции (общественная организация обращалась в минфин США с призывом ввести санкции против нардепа).

26 января Дубинский опубликовал в YouTube видеообращение, в котором просил Зеленского о личной встрече. Это видео на данный момент также недоступно.