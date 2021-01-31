Дубинский собирается параллельно считать голоса нардепов от "Слуги народа" по его исключению из фракции

Руководство фракции "Слуги народа" грубо и с особым цинизмом нарушило действующее положение о специальных процедурах исключения члена фракции из ее состава, считает народный депутат Украины Александр Дубинский.

Народный депутат Украины Александр Дубинский решил параллельно посчитать голоса депутатов, проголосовавших за его исключение из фракции "Слуга народа". Своими планами он поделился на странице в Facebook 30 января.

"Страна и избиратели должны знать имена тех, кто поддерживает механизм лживых доносов в иностранные государства как механизм незаконного влияния на украинскую власть", – заявил он.

Дубинский считает, что "это вопрос субъектности страны и ее власти, которую избирают украинцы". Соответствующие письма отправили всем депутатам фракции "Слуга народа" по электронной почте и системе электронного документооборота.

В заявлении членам "Слуги народа" Дубинский отметил, что руководство фракции "специально, грубо и с особым цинизмом и дерзостью" нарушило действующее положение о специальных процедурах исключения члена фракции из ее состава.

"С целью установки объективных результатов прошу вас сообщить мне до 16.00 1 февраля 2021 года о вашей позиции по исключению меня из фракции", – говорится в тексте заявления.

В случае отсутствия ответа Дубинский автоматически посчитает это как голос за его исключение. Нардеп пообещал обнародовать результаты поименного голосования.

Позже он прояснил, зачем он вместе со своей юридической командой организовал параллельный подсчет голосов.

"А. Для того, чтобы поименно знать тех депутатов, которые не нарушили присягу на верность украинскому народу и вопреки всему защищают президента от аферистов "соросят-пинчучат". Б. Чтобы получить от остальных четкий ответ о том, за что народного депутата, избранного гражданами Украины по мажоритарному округу, пытаются исключить из фракции "Слуга народа", – отметил Дубинский в Facebook.

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде на заседании 1 февраля собирается определиться с вопросом исключения Дубинского из своих рядов.