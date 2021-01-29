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ПОЛИТИКА

Нардеп от "Слуги народа" рассказала, когда Дубинского могут исключить из фракции

1 февраля фракция "Слуга народа" рассмотрит вопрос об исключении из своих рядов народного депутата Александра Дубинского, сообщила нардеп Евгения Кравчук.

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Большинство депутатов от "Слуги народа" проголосовали за исключение Дубинского из фракции
Большинство депутатов от "Слуги народа" проголосовали за исключение Дубинского из фракции
Фото: Teletriumf / Facebook

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде на заседании 1 февраля определится с вопросом исключения народного депутата Александра Дубинского из своих рядов. Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

Нардепы из фракции "Слуга народа" приняли участие в анонимном опросе об исключении своего коллеги Александра Дубинского. Он проводился в партийном приложении. По информации "Интерфакс-Украина" в нем приняло участие 52% депутатов фракции.

"По результатам голосования во фракционном приложении наибольшее количество набрал вариант об исключении Дубинского из фракции. За него проголосовало большинство: 50%+ из тех, кто вообще голосовал. Мы выносим этот вопрос на фракцию в понедельник на голосование, чтобы его подтвердить, и тогда будет понятно, есть ли необходимое количество голосов за исключение", – сказала Кравчук.

Она отметила, что для принятия решения необходимо 70% поддержки от общего количества депутатов фракции, то есть 172 голоса.

Проведение анонимного голосования подтвердил и сам Дубинский, опубликовав в Facebook скриншот из приложения. Из него следует, что нардепам предложили три варианта реакции на внесение Дубинского в санкционный список США: выступить с заявлением в поддержку, исключить его или инициировать голосование за снятие Дубинского с должности замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

11 января США включили Дубинского в санкционный список. Под санкции также попали бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году". 

22 января Дубинский сообщил, что Monobank предложил закрыть его счета. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорила в интервью "Украинской правде", что лица, против которых вводит санкции минфин США (список OFAC), автоматически попадают "в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира". Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским.

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в маеиюнеиюле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

25 января 2021 года состоялось заседание парламентской фракции "Слуга народа", на котором президент Украины Владимир Зеленский предложил Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился.

Дубинский жаловался на давление и клевету со стороны Центра противодействия коррупции (общественная организация обращалась в минфин США с призывом ввести санкции против нардепа).

Теги: США, Украина, санкции, депутаты, Владимир Зеленский, парламент, выборы в США, голосование, президент, приложение, Александр Дубинский, записи, Слуга народа, Евгения Кравчук, минфин США
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