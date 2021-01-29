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ПОЛИТИКА

Во фракции "Слуга народа" начался анонимный опрос об исключении Дубинского

Нардепы из фракции "Слуга народа" приняли участие в анонимном опросе об исключении своего коллеги Александра Дубинского. Результаты опроса знает только председатель фракции Давид Арахамия.

Против Дубинского США ввели санкции 11 января
Против Дубинского США ввели санкции 11 января
Фото: НАШ / Facebook

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал опрос об исключении нардепа Александра Дубинского из состава фракции. Об этом LB.ua сообщил источник в руководстве фракции.

Опрос является анонимным и проводится в партийном приложении нардепов от "Слуги народа", а его результаты видны только самому Арахамии. 

"Результат знает только Давид, который его (опрос) создал. Давид ставил до утра срок", – заявил собеседник.

Еще один народный депутат от фракции "Слуга народа" сообщил, что вечером 28 января Арахамия сообщил коллегам о "технических проблемах с приложением, над устранением которых работают".

Собеседники издания также отметили, что в следующий понедельник, 1 февраля, фракция снова соберется на заседание.

Проведение голосования подтвердил и сам Дубинский, опубликовав в Facebook скриншот из приложения. Из него следует, что нардепам предложили три варианта реакции на внесение Дубинского в санкционный список: выступить с заявлением в поддержку, исключить его или инициировать голосование за снятие Дубинского с должности замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/3921105587940970

11 января США включили Дубинского в санкционный список. Под санкции также попали бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году". 

22 января Дубинский сообщил, что Monobank предложил закрыть его счета. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорила в интервью "Украинской правде", что лица, против которых вводит санкции минфин США (список OFAC), автоматически попадают "в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира". Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским.

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в маеиюнеиюле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

25 января 2021 года состоялось заседание парламентской фракции "Слуга народа", на котором президент Украины Владимир Зеленский предложил Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился.

Дубинский жаловался на давление и клевету со стороны Центра противодействия коррупции (общественная организация обращалась в минфин США с призывом ввести санкции против нардепа).

Теги: Верховная Рада, Украина, Александр Дубинский, Слуга народа, Давид Арахамия
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