Дубинский заявил, что его поддержали "около 60" нардепов от "Слуги народа", но против исключения парламентария из фракции проголосовали лишь 29

Больше 80% членов парламентской фракции "Слуга народа" проголосовали за исключение народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского из ее состава. Сам Дубинский заявил, что попросил оставаться в монобольшинстве коллег по фракции, которые его поддержали.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский после того, как официально объявят о его исключении из правящей фракции, будет внефракционным.

Об этом он заявил после заседания фракции, на котором объявили результаты голосования за его исключение из состава монобольшинства, пишет "Интерфакс-Украина".

Дубинский сказал, что призвал коллег по фракции, поддержавших его в этой ситуации, не выходить из монобольшинства.

"Я обратился прямо к коллегам тем, которые ко мне обращались со словом поддержки, это примерно около 60 человек, я попросил их оставаться во фракции", – заявил он, отметив, что на исключение его из фракции "были потрачены большие усилия".

Голосование фракции Дубинский назвал "чистым фарсом".

"Пройдены все красные линии фракцией, мы увидели истинные лица политических актеров и в Офисе президента, и в украинском парламенте. Мы прекрасно понимаем, что это – манипулятивный результат, который был необходим конкретным людям для получения конкретных дивидендов, именно политических, и для решения своих собственных проблем", – цитирует его "Украинская правда".

За исключение Дубинского проголосовали 198 из 246 нардепов от "Слуги народа" (80,5% членов фракции). Как уточнил глава фракции Давид Арахамия, против были 29 депутатов, 19 не определились. Арахамия уже подписал уведомление об исключении Дубинского из состава монобольшинства и 2 февраля намерен отправить его спикеру парламента Дмитрию Разумкову.

25 января 2021 года состоялось заседание парламентской фракции "Слуга народа", на котором президент Украины Владимир Зеленский, по данным СМИ, два раза предлагал Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился. Между президентом и нардепом произошел спор, писала "Украинская правда".

1 января США включили Дубинского в санкционный список. Под санкции также попали бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году".

22 января Дубинский сообщил, что Monobank предложил закрыть его счета. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорила в интервью "Украинской правде", что лица, против которых вводит санкции минфин США (список OFAC), автоматически попадают "в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира". Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским.

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Он жаловался на давление и клевету со стороны Центра противодействия коррупции (общественная организация обращалась в минфин США с призывом ввести санкции против нардепа).

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.