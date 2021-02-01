Даже если выйдет из фракции 15 нардепов от "Слуги народа". Разумков заявил, что оснований для роспуска Рады нет

Если у монобольшинства не будет 226 голосов в зале парламента, то это будет основанием для формирования новой коалиции, сказал глава Верховной Рады Украины.

Даже если выйдет 15 человек, то у нас будет 231 депутат во фракции "Слуга народа", сказал Разумков Фото: Андрій Нестеренко / rada.gov.ua

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков убежден, что конституционных оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады IX созыва нет. Об этом он сказал 1 февраля во время брифинга в Верховной Раде Украины.

"Даже если выйдут 15 человек, то у нас будет 231 человек во фракции. И этого достаточно, чтобы коалиция продолжала работать. Потому что фракция "Слуга народа" работает на правах коалиции в стенах Верховной Рады, – заявил Разумков. – Даже если не будет 226, то, действительно, это создает основания для формирования новой коалиции. Конституция позволяет это сделать в течение 30 дней".

Основания для роспуска парламента будут тогда, когда коалицию не удастся сформировать, отметил глава ВРУ.

Разумков подтвердил, что 1 февраля фракция "Слуга народа" проведет заседание, на котором будет рассмотрен вопрос исключения нардепа Александра Дубинского из ее состава. В итоге за его исключение проголосовало 198 нардепов.

26 января 2021 года Дубинский в видеообращении к президенту Владимиру Зеленскому заявлял, что если депутаты от "Слуги народа" примут решение о его исключении из фракции, то это приведет к ее развалу.

Днем ранее состоялось заседание парламентской фракции "Слуга народа", на котором Зеленский, по данным СМИ, два раза предлагал Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился. Между президентом и нардепом произошла перепалка, писала "Украинская правда".

1 января США включили Дубинского в санкционный список. Под санкции также попали бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году".

22 января Дубинский сообщил, что Monobank предложил закрыть его счета. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорила в интервью "Украинской правде", что лица, против которых вводит санкции минфин США (список OFAC), автоматически попадают "в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира". Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским.

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Он жаловался на давление и клевету со стороны Центра противодействия коррупции (общественная организация обращалась в минфин США с призывом ввести санкции против нардепа).

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. "Слуга народа" сформировала монобольшинство.

Комитет избирателей Украины на основании голосований депутатов в парламенте в 2020 году пришел к выводу, что у монобольшинства осталось только 211 народных депутатов.