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ПОЛИТИКА

Исключение Дубинского из фракции "Слуга народа" поддержали 100 нардепов

26 депутатов фракции "Слуга народа" считают, что необходимо выступить в поддержку коллеги по фракции Алексндра Дубинского с заявлением.

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Против Дубинского США ввели санкции 11 января
Против Дубинского США ввели санкции 11 января
Фото: Александр Дубинский / Facebook

Исключение народного депутата Александра Дубинского из фракции "Слуги народа" поддержали не менее 100 его коллег. Об этом свидетельствуют результаты голосования нардепов, которые засняли журналисты издания "Буквы".

Голосование по этому вопросу организовали в специальном мобильном приложении нардепов "Слуги народа", в котором для них обычно устраивают опросы по поддержке тех или иных законопроектов.

Как отмечают "Буквы", в опросе приняли участие 175 нардепов от "Слуги народа" (из 246, входящих в состав фракции), или примерно 71%.

Среди проголосовавших за исключение Дубинского из фракции высказались 100 депутатов (или 57,1%). Источники во фракции сообщили журналистам, что еще 49 нардепов (28%) высказались за то, чтобы инициировать снятие Дубинского с должности заместителя председателя комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Кроме того, 26 депутатов (14,9%) пожелали выступить в поддержку Дубинского (с заявлением фракции).

Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com

В чате фракции "Слуги народа" велись дискуссии по поводу того, какое количество нардепов может инициировать исключение Дубинского. В частности, отмечалось, что не все нардепы приняли участие в этом голосовании. 

Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com

11 января США включили Дубинского в санкционный список. Под санкции также попали бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году". 

22 января Дубинский сообщил, что Monobank предложил закрыть его счета. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорила в интервью "Украинской правде", что лица, против которых вводит санкции минфин США (список OFAC), автоматически попадают "в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира". Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским.

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в маеиюнеиюле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

25 января 2021 года состоялось заседание парламентской фракции "Слуга народа", на котором президент Украины Владимир Зеленский предложил Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился.

Дубинский жаловался на давление и клевету со стороны Центра противодействия коррупции (общественная организация обращалась в минфин США с призывом ввести санкции против нардепа).

Теги: Верховная Рада, Украина, Александр Дубинин, Слуга народа
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