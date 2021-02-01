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КУЛЬТУРА

Умер известный украинский режиссер Сергей Проскурня

1 февраля умер украинский театральный режиссер Сергей Проскурня, причины его смерти не уточняются.

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Проскурня умер в возрасте 63 лет
Проскурня умер в возрасте 63 лет
Фото: uacrisis.org

Известный украинский театральный режиссер и продюсер Сергей Проскурня умер в возрасте 63 лет. Об этом в Facebook сообщил экс-министр культуры Евгений Нищук.

"Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ. Я его называл "наш драматург". Трудно понять масштабы событий, которых касались его сердце и креатив. Мой большой друг. Огромная потеря для меня... Для всех нас", – написал экс-министр.

https://www.facebook.com/Yevhen.Nyschuk/posts/3292890647482627

Смерть режиссера также подтвердила театровед Ольга Стельмашевская в Facebook: "Я не знаю как об этом сказать, написать, произнести, подумать, осознать. Сергея больше нет с нами".

https://www.facebook.com/ostelm/posts/4044110675600576

Причины смерти режиссера не уточняются.

Проскурня – украинский театральный режиссер, продюсер, лауреат премии Национального союза театральных деятелей Украины "Эксперимент". Он родился в 1957 году во Львове. С декабря 2007 года входил в команду министра культуры и туризма Украины Василия Вовкуна, впоследствии стал советником министра на общественных началах. Был художественным руководителем Одесского театра оперы и балета.

С 2009-го до 2015 года работал главным режиссером Черкасского драмтеатра. В 2013–2014 годах снял кинопроект "Наш Шевченко", разработал концепцию выставки "Шевченкомания" в "Художественном арсенале".

Теги: театр, режиссер, Сергей Проскурня
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