Умер генерал-лейтенант милиции Василий Писный, 29 января его похоронили во Львове

По информации СМИ, генерал-лейтенант милици и генерал Службы безопасности Украины Василий Писный болел COVID-19.

28 января от осложнений COVID-19 умер генерал-лейтенант милиции, бывший заместитель начальника Главного управления Службы безопасности Украины по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Василий Писный. О смерти Писного написали его коллеги в Facebook Львовской областной Ассоциации ветеранов Министерства внутренних дел Украины.

Писный умер в возрасте 58 лет, 29 января его похоронили во Львове, сообщил в Facebook его коллега Олег Рудницкий. По информации издания Zaxid.net, Писный долгое время находился в тяжелом состоянии в больнице из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Писный возглавлял УБОП и УМВД в Тернопольской области, в 2008–2010 годах был начальником УМВД во Львовской области. В 2010 году его избрали депутатом Львовского областного совета от партии "Фронт змін", он занимал должность первого заместителя председателя облсовета.

С марта 2014 года по январь 2015 года Писный возглавлял департамент по борьбе с экономической преступностью МВД Украины. С сентября 2015 года до июня 2019 года – был заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (управление "К").

В 2015 году во время заседания антикоррупционного комитета Верховной Рады между Писным и внефракционным депутатом Владимиром Парасюком возник конфликт. Писный в ответ на обвинения в коррупции заявил, что "сделал для [Революции достоинства] революции" больше, чем присутствующие в зале, на что Парасюк ударил его ногой.