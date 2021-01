Умер сооснователь британской рок-н-ролл-группы The Animals Валентайн

Умер один из основателей британской рок-н-ролл-группы The Animals Хилтон Валентайн. Вместе с группой он выпустил три альбома, после чего несколько раз уходил из нее, в последнее время музыкант играл в коллективе Skiffledog.

В возрасте 77 лет умер гитарист и один из основателей британской рок-н-ролл-группы The Animals Хилтон Валентайн. Об этом 29 января сообщила звукозаписывающая компания ABKCO Records, ссылаясь на слова жены Валентайна.

"Мы, как и весь музыкальный мир, оплакиваем сегодня потерю Хилтона Валентайна, одного из основателей The Animals. Валентин был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперед", – говорится в сообщении.

Группа The Animals появилась в 1959 году. Валентайн и The Animals выпустили три альбома: The Animals (1964), Animal Tracks (1965) и Animalisms (1966). Валентайн несколько раз оставлял группу, а в 1969 году выпустил сольный альбом All in Your Head. В 1994 году группа вошла в Зал славы рок-н-ролла. В последнее время музыкант играл в коллективе Skiffledog и гастролировал с ним по США.

Самой популярной песней The Animals считается The House of the Rising Sun, которая занимала первое место в чартах Великобритании, США и Канады, а также попала в список величайших песен всех времен журнала Rolling Stones.

ВИДЕО