Умер украинский дизайнер Сергей Ермаков

Украинский дизайнер Сергей Ермаков скончался на 49-м году жизни.

Ермаков родился в 1972 году Фото: Сергей Ермаков / Facebook

Утром 20 января умер 48-летний украинский дизайнер Сергей Ермаков. О его смерти в Facebook сообщила украинская ведущая и светская львица Светлана Вольнова.

"Умер наш прекрасный, наш удивительный, наш самый талантливый дизайнер Сергей Ермаков, друг мой любимый. Простите, больше писать не могу, слишком больно", – сообщила она.

В комментариях Вольнова уточнила, что 19 января у Ермакова понизилось давление.

Похороны дизайнера состоятся 22 января в городе Вишневое Киевской области.

Ермаков родился 19 июня 1972 года. В 11 лет у него диагностировали сахарный диабет. В 2000 году дизайнер почти полностью потерял зрение.

Клиентками Ермакова были олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, ведущая Маша Ефросинина, певицы Надежда Мейхер и Даша Астафьева.

Ермаков считался самым дорогим украинским дизайнером.