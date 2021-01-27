Бульвар Шоубиз
 
27 января, 2021
 
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Актер Лахин из "Ликвидации" умер после заражения коронавирусом

Советский и российский актер Юрий Лахин умер на 69-м году жизни спустя месяц после госпитализации с осложнениями, вызванными COVID-19. Популярность артисту в том числе принесла роль начальника военной контрразведки округа полковника Чусова в сериале "Ликвидация".

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Лахин родился в Запорожье в 1952 году
Лахин родился в Запорожье в 1952 году
Фото: vernimoyulubov / Instagram

68-летний советский и российский актер Юрий Лахин умер 27 января. О его смерти в Facebook сообщил российский актер и режиссер Николай Коляда.

"Умер Юра Лахин", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2769828953278493&id=100007542463601

В комментарии изданию E1.ru Коляда рассказал, что накануне смерти Лахин "серьезно болел".

По словам российской актрисы Ольги Битюцкой, речь идет о COVID-19. Она подчеркнула, что Лахин в конце декабря 2020 года после заражения коронавирусом был госпитализирован с осложнениями, а спустя месяц скончался.

Лахин родился в 1952 году в Запорожье. После его рождения родители переехали в Россию.

Артист известен по ролям в сериалах "Ликвидация", "Молодежка", "Вечный зов", "Верни мою любовь".

Теги: Россия, смерть, актер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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