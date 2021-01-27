Актер Лахин из "Ликвидации" умер после заражения коронавирусом

Советский и российский актер Юрий Лахин умер на 69-м году жизни спустя месяц после госпитализации с осложнениями, вызванными COVID-19. Популярность артисту в том числе принесла роль начальника военной контрразведки округа полковника Чусова в сериале "Ликвидация".

Лахин родился в Запорожье в 1952 году Фото: vernimoyulubov / Instagram

68-летний советский и российский актер Юрий Лахин умер 27 января. О его смерти в Facebook сообщил российский актер и режиссер Николай Коляда.

"Умер Юра Лахин", – написал он.

В комментарии изданию E1.ru Коляда рассказал, что накануне смерти Лахин "серьезно болел".

По словам российской актрисы Ольги Битюцкой, речь идет о COVID-19. Она подчеркнула, что Лахин в конце декабря 2020 года после заражения коронавирусом был госпитализирован с осложнениями, а спустя месяц скончался.

Лахин родился в 1952 году в Запорожье. После его рождения родители переехали в Россию.

Артист известен по ролям в сериалах "Ликвидация", "Молодежка", "Вечный зов", "Верни мою любовь".