Актер Лахин из "Ликвидации" умер после заражения коронавирусом

68-летний советский и российский актер Юрий Лахин умер 27 января. О его смерти в Facebook сообщил российский актер и режиссер Николай Коляда.
"Умер Юра Лахин", – написал он.
В комментарии изданию E1.ru Коляда рассказал, что накануне смерти Лахин "серьезно болел".
По словам российской актрисы Ольги Битюцкой, речь идет о COVID-19. Она подчеркнула, что Лахин в конце декабря 2020 года после заражения коронавирусом был госпитализирован с осложнениями, а спустя месяц скончался.
Лахин родился в 1952 году в Запорожье. После его рождения родители переехали в Россию.
Артист известен по ролям в сериалах "Ликвидация", "Молодежка", "Вечный зов", "Верни мою любовь".