Ларри Кинг умер

В начале января стало известно, что американского тележурналиста Ларри Кинга госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Сегодня утром он скончался.

Американский тележурналист и писатель Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет, сообщается на его странице в Twitter.

Он умер сегодня утром в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Причину смерти не называют, но СМИ сообщали, что в начале января Кинга госпитализировали в этот центр с коронавирусом.

Ларри Кинг (Лоуренс Харви Зейгер) – был ведущим проектов Larry King Live и Larry King Now. Он долгое время работал на CNN, а с 2010-го – на канале Hulu.

Кинг известен своими интервью с политиками, бизнесменами и знаменитостями. В частности, ставшую крылатой фразу "Она утонула" о российской атомной подводной лодке "Курск" президент РФ Владимир Путин сказал именно ему в 2000 году.

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