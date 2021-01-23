Ларри Кинг умер

Американский тележурналист и писатель Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет, сообщается на его странице в Twitter.
Он умер сегодня утром в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Причину смерти не называют, но СМИ сообщали, что в начале января Кинга госпитализировали в этот центр с коронавирусом.
January 23, 2021
Ларри Кинг (Лоуренс Харви Зейгер) – был ведущим проектов Larry King Live и Larry King Now. Он долгое время работал на CNN, а с 2010-го – на канале Hulu.
Кинг известен своими интервью с политиками, бизнесменами и знаменитостями. В частности, ставшую крылатой фразу "Она утонула" о российской атомной подводной лодке "Курск" президент РФ Владимир Путин сказал именно ему в 2000 году.