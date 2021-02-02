Самая высокая заболеваемость COVID-19 на 100 тыс. населения зафиксирована в Черновицкой, Ивано-Франковской и Запорожской областях

Самые высокие показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 на 100 тыс. населения по состоянию на 2 февраля зафиксированы в Черновицкой, Ивано-Франковской и Запорожской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины.
В Черновицкой области заболеваемость составляет 291,6 на 100 тыс., в Ивано-Франковской – 270,6 на 100 тыс., в Запорожской – 205,4 на 100 тыс.
Самые низкие показатели заболеваемости на 100 тыс. – в Кировоградской (44,8), Херсонской (91,7) и Днепропетровской (99,1) областях.
В стране подготовлено 66 454 места в больницах для пациентов с COVID-19, из них занято 27,9%. Показатель в 50% загруженности койко-мест был превышен только в Ивано-Франковской области (51,4%).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 2 февраля коронавирус в Украине подтвердили у 1,2 млн человек, умерло 22,9 тыс. пациентов, выздоровело более 1 млн человек.