Вакцинироваться от COVID-19, вероятно, придется повторно – Меркель

Канцер Германии Ангела Меркель не исключает, что вакцины от коронавирусной инфекции могут быть необходимы "годами". Об этом Меркель завила 1 февраля на пресс-конференции в Берлине после встречи с главами земельных правительств Германии, ее цитирует DW.
"Это похоже на вакцину против гриппа, когда вы каждый раз повторно вакцинируетесь против новой мутации вируса", – сказала Меркель.
Власти Германии планируют выполнить обещание, что каждый житель страны сможет до конца третьего квартала 2021 года сделать прививку от COVID-19, добавила канцлер.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным агентства Bloomberg на 2 февраля, в мире сделали уже более 100 млн прививок от коронавируса, кампании стартовали в 64 странах. В Германии массовая иммунизация началась 26 декабря 2020 года.