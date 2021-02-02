Вакцинироваться от COVID-19, вероятно, придется повторно – Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель сравнила вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 с вакцинацией от гриппа, когда необходимо получать прививку от каждой новой мутации.

Меркель пообещала, что взрослое население Германии получит возможность вакцинироваться до конца третьего квартала 2021 года Фото: bundesregierung.de

Канцер Германии Ангела Меркель не исключает, что вакцины от коронавирусной инфекции могут быть необходимы "годами". Об этом Меркель завила 1 февраля на пресс-конференции в Берлине после встречи с главами земельных правительств Германии, ее цитирует DW.

"Это похоже на вакцину против гриппа, когда вы каждый раз повторно вакцинируетесь против новой мутации вируса", – сказала Меркель.

Власти Германии планируют выполнить обещание, что каждый житель страны сможет до конца третьего квартала 2021 года сделать прививку от COVID-19, добавила канцлер.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.