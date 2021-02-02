Шимкив: Свободный доступ к вакцинам от COVID-19 появится не раньше начала 2022 года

В вакцинах от коронавируса существует глобальная потребность, а мощности компаний, которые их производят, – ограничены, поэтому свободный доступ к вакцинам появится тогда, когда глобальные потребности будут удовлетворены, объяснил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Люди в разных странах смогут получить свободный доступ к вакцинам от COVID-19 не раньше начала следующего года. Об этом в эфире радио НВ, посвященном совместному спецвыпуску "Победить корону" журнала НВ и британского The Economist, заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив. Запись эфира опубликована в YouTube-канале НВ.

По словам Шимкива, причина нескорого выхода препаратов на свободный рынок – в глобальной потребности мира в вакцинах.

"Свободный доступ к вакцинам появится в начале следующего года. На сегодняшний день в этих препаратах есть глобальная потребность мира, а мощности компаний, которые их производят, – ограничены. Соответственно, свободный доступ к вакцинам появится тогда, когда глобальные потребности будут удовлетворены. А пока они будут производиться и поставляться по требованию государств", – отметил Шимкив.

Комментируя вопрос свободного передвижения людей по миру, он не исключил, что отдельные страны будут более лояльными к истории вакцинации и, соответственно, условия их посещения будут менее жесткими. Шимкив предположил, что вопросом универсализации ковидного паспорта будет заниматься Всемирная организация здравоохранения, которая поможет странам урегулировать разногласия. Глава совета директоров Darnitsa Group также объяснил, как высчитывается процент эффективности той или иной вакцины.

"Когда происходит тестирование вакцины, есть выборка людей, которые тестируют ее, и есть группа людей, которые получают плацебо. Участники не знают, у кого плацебо, а у кого реальная вакцина. Это называется двойное слепое тестирование. Далее, соответственно, происходит наблюдение за людьми, получившими реальные препараты. И в определенные временные промежутки после введения препарата происходит замер: сколько людей заболело в каждой группе, а сколько – нет. Вот этот процент эффективности и означает, сколько людей в выборке среди вакцинированных не заболели по отношению к группе плацебо", – отметил Шимкив.

Он также рассказал, что в разных странах, принимавших участие в исследовании, процент эффективности вакцин может варьироваться, и рассчитывали его, основываясь только на полученных собственных данных. В качестве примера он привел Sinovac. Сообщали об эффективности препарата этого производителя по промежуточным результатам исследований в Индонезии на уровне 65%, в Турции – 91%, а в Бразилии – 50%. Но ни одна страна не предоставила необходимой информации о том, какое количество людей, которые были вакцинированы, включено в анализ эффективности, какого они возраста, какой была продолжительность наблюдения за вакцинированными и, наконец, какова была эпидемиологическая ситуация в стране в течение наблюдения.

По мнению Шимкива, когда речь идет о сравнении вакцин и их эффективности, необходимо иметь полную информацию об особенностях исследования, совокупно оценивать результаты, полученные в разных странах для одной и той же вакцины, и понимать, что такая оценка эффективности сделана на достаточной выборке людей.

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Видео: Радіо НВ / YouTube

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