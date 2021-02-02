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"Чтобы Зеленский, я и премьер-министр могли вакцинироваться". Степанов заявил, что план вакцинации украинцев могут изменить

Президент Украины Владимир Зеленский готов вакцинироваться и показать пример, что прививки от COVID-19 важны и их делать необходимо, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

План вакцинации украинцев от COVID-19 не предусматривает прививки представителей органов власти, отметил Степанов
План вакцинации украинцев от COVID-19 не предусматривает прививки представителей органов власти, отметил Степанов
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Министерство здравоохранения может внести изменения в календарный план вакцинации украинцев от COVID-19, чтобы представители власти могли сделать прививки против коронавируса. Об этом в эфире программы "Сніданок з "1+1" на телеканале "1+1" заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Нам нужно будет внести изменения в план вакцинации для того, чтобы [президент Украины Владимир] Зеленский, я и премьер-министр [Денис Шмыгаль] могли вакцинироваться. Потому что план не предусматривает прививки [представителейорганов власти. Я думаю, что мы внесем эти изменения, чтобы повысить доверие к вакцинации", – сказал Степанов.

Министр добавил, что "с удовольствием" готов вакцинироваться публично. Степанов уверен, что это поможет увеличить процент людей, которые готовы вакцинироваться.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказывал, что первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX поступит в Украину ориентировочно 15 февраля. Речь идет о 117 тыс. доз мРНК-вакцины от Pfizer/BioNTech.

Всего в рамках COVAX Украина рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

Зеленский говорил, что вакцинация украинцев будет бесплатной.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, на 2 февраля в мире сделали уже более 101 млн прививок от коронавируса, кампании стартовали в 64 странах.

Согласно результатам социсследования группы "Рейтинг", проведенного 14–16 января 2021 года, 56% украинцев не готовы прививаться от СOVID-19, 52% высказались против прививки даже бесплатной вакциной.

По данным опроса, проведенного 13–18 января исследовательской компанией Active Group, четверть украинских медиков не считают обязательной массовую вакцинацию населения от COVID-19.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, вакцинация, Владимир Зеленский, украинцы, президент, календарь, Минздрав, Максим Степанов, власть, премьер-министр, Денис Шмыгаль, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, прививки
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