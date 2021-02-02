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Кабмин завтра может обновить карантинные зоны в Украине – СМИ

Кабинет Министров Украины на заседании 3 февраля должен рассматривать постановление о разделении страны на зоны карантина, сообщил информированный источник агентства "РБК-Украина" в Министерстве здравоохранения Украины.

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Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины завтра рассмотрит разделение страны на зоны карантина, сообщил источник агентства "РБК-Украина" в Министерстве здравоохранения Украины 2 февраля.

"Завтра [3 февраля] на заседании Кабинета Министров должны рассматривать постановление о разделении на зоны карантина", – рассказал собеседник источник.

По его словам, эксперты сейчас согласовывают окончательное разделение, на которое будет соответствующее представление Минздрава.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вчера говорил, что в Украине есть регионы, в которых допустимо большее ослабление карантинных мероприятий – до уровня "желтой" и "зеленой" зон.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал "карантин зимних каникул". В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). Сейчас в стране снова начали действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые были в декабре 2020-го.

До "карантина зимних каникул" в Украине действовал адаптивный карантин. Региональные власти могли ослаблять ограничительные меры. Тогда действовали ограничения "зеленой", "желтой", "оранжевой" и "красной" зон.

В "зеленой" зоне действовали обычные нормы поведения и социальной дистанции в условиях пандемии. "Желтая" зона была буферной; в ней ограничивали посещение учреждений соцзащиты, где находятся люди старшего возраста. В "оранжевой" зоне запрещали деятельность учреждений гостеприимства, кроме гостиниц, работу развлекательных центров и заведений общественного питания в ночное время, фитнес-центров, спортзалов, учреждений культуры, детских оздоровительных лагерей, отменяли плановую госпитализацию; число участников массовых мероприятий не должно было превышать 100.

"Красная" зона подразумевала остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 февраля в Украине COVID-19 подтвердили 1 223 879 случаев коронавирусной инфекции, из них 2394 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 22 924 пациента, а выздоровело 1 035 372 человека.

Теги: Кабинет Министров, эпидемия, карантин, ограничения, инфекция, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, пандемия, коронавирус
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