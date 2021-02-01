Шмыгаль заявил, что в некоторых регионах Украины карантин можно ослабить

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в некоторых регионах Украины можно ослабить ограничения до уровня "желтой" и "зеленой" зон адаптивного карантина.

Правительство Украины рассматривает возможность перехода к адаптивному карантину. Об этом 1 февраля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

По его словам, в Украине есть регионы, в которых допустимо большее ослабление карантинных мероприятий – до уровня, который соответствовал "желтой" и "зеленой" зонам.



"Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение", – отметил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 1 февраля в Украине коронавирус подтвердили у 1,2 млн человек, умерло почти 22,8 тыс. пациентов, выздоровело более 1 млн человек.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал "карантин зимних каникул". В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Сейчас, согласно сообщению Шмыгаля, в Украине снова начали действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые были в декабре 2020-го.

С 20 мая прошлого года Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщал, что в "зеленой" зоне действуют обычные нормы поведения и социальной дистанции в условиях пандемии, пояснил он.

"Желтая" зона – буферная; в ней ограничат посещение учреждений соцзащиты, где находятся люди старшего возраста.

В "оранжевой" зоне запретят деятельность учреждений гостеприимства, кроме гостиниц, работу развлекательных центров и заведений общественного питания в ночное время, фитнес-центров, спортзалов, учреждений культуры, детских оздоровительных лагерей, отменят плановую госпитализацию; число участников массовых мероприятий не должно будет превышать 100.

"Красная" зона подразумевает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.