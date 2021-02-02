В Украине резко выросло суточное число жертв COVID-19

За последние сутки в Украине в больницы для борьбы с COVID-19 госпитализировали 833 человека.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Киеве Фото: ЕРА

За последние сутки в Украине подтвердили 2394 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом 2 февраля в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"2394 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 февраля 2021 года. В частности, заболели 117 детей и 213 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 833 человека, летальных случаев – 156, выздоровело 11 457 человек", – написал он.

Сутками ранее в стране было выявлено 2030 новых больных COVID-19.

Число смертей за 24 часа резко выросло, последний раз больше фиксировали 21 января (163).

1 февраля в Украине провели 31 620 тестирований на коронавирус, из которых 16 589 – методом ПЦР.

Больше всего случаев COVID-19 выявили в Киеве (285) и Ивано-Франковской области (278).

За все время эпидемии в стране подтвердили 1 223 879 случаев коронавирусной инфекции, скончались 22 924 пациента, выздоровело 1 035 372 человека.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.