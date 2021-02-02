Армения пожаловалась на Азербайджан в Европейский суд по правам человека

Армения в своей жалобе против Азербайджана в Европейский суд по правам человека подняла вопросы защиты прав военнопленных и гражданских лиц, а также раненых и родственников погибших.

В Армении сообщали о не менее 3330 погибших гражданах во время конфликта в Нагорном Карабахе Фото: EPA

Правительство Армении подало 1 февраля межгосударственную жалобу против Азербайджана в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщило представительство Армении в ЕСПЧ в Facebook 2 февраля.

Армянская сторона обвиняет Баку в нарушении конвенций ведения боевых действий во время вспышки конфликта в Нагорном Карабахе.

Ереван утверждает, что азербайджанские военные нарушили права жителей Нагорного Карабаха и Армении на свободу и собственность, право на личную и семейную жизнь, на образование, а также ряд других конвенционных прав.

Правительство Армении в своей жалобе подняло вопросы защиты прав военнопленных и гражданских, вынужденно перемещенных лиц, раненых и родственников погибших, а также тех, кто потерял имущество во время столкновений. В приложении к жалобе вспомнили о журналистах местных и международных СМИ.

В представительстве отметили, что данный документ является первым межгосударственным заявлением Армении в ЕСПЧ. Ереван собирается предоставить ЕСПЧ "большое количество" доказательств по уже поданным искам.