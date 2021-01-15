Алиев впервые приехал в Шушу после столкновений в Нагорном Карабахе. Он объявил город "культурной столицей Азербайджана"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял в городе Шуша флаг Азербайджана. В своем выступлении он заявил, что последний раз приезжал в Шушу 39 лет назад.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с первой леди Мехрибан Алиевой и дочерью Лейлой посетили город Шуша в Нагорном Карабахе, сообщили в администрации азербайджанского лидера 15 января.

Алиев во время прибытия назвал Шушу "освобожденной культурной столицей Азербайджана".

"Начались работы по восстановлению его исторического облика. Второй международный аэропорт будет построен на наших освобожденных землях в Кельбаджарском или Лачинском районах. Площадка сейчас выбирается, и в ближайшее время должно быть завершено строительство двух международных аэропортов", – сказал он.

Кроме того, президент поднял в городе флаг Азербайджана. В своей приветственной речи Алиев отметил, что последний раз я приезжал в Шушу 39 лет назад.

"Мы снова здесь сегодня, 14 января. На этот раз я приехал в качестве верховного главнокомандующего победившей азербайджанской армии", – заявил он.

До визита в Шушу лидер Азербайджана успел заложить фундамент автомобильной дороги Физули – Шуша и аэропорта в Физулинском районе на 27-м километре автомобильной дороги Ахмедбейли – Физули – Шуша. Разработанный проект дороги Физули – Шуша включает строительство мостов и тоннелей, уточнили в администрации главы Азербайджана.

Шуша с 1992 года находилась под контролем Армении. Азербайджанские войска взяли город 8 ноября 2020 года.