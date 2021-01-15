Алиев впервые приехал в Шушу после столкновений в Нагорном Карабахе. Он объявил город "культурной столицей Азербайджана"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с первой леди Мехрибан Алиевой и дочерью Лейлой посетили город Шуша в Нагорном Карабахе, сообщили в администрации азербайджанского лидера 15 января.
Алиев во время прибытия назвал Шушу "освобожденной культурной столицей Азербайджана".
"Начались работы по восстановлению его исторического облика. Второй международный аэропорт будет построен на наших освобожденных землях в Кельбаджарском или Лачинском районах. Площадка сейчас выбирается, и в ближайшее время должно быть завершено строительство двух международных аэропортов", – сказал он.
Кроме того, президент поднял в городе флаг Азербайджана. В своей приветственной речи Алиев отметил, что последний раз я приезжал в Шушу 39 лет назад.
"Мы снова здесь сегодня, 14 января. На этот раз я приехал в качестве верховного главнокомандующего победившей азербайджанской армии", – заявил он.
До визита в Шушу лидер Азербайджана успел заложить фундамент автомобильной дороги Физули – Шуша и аэропорта в Физулинском районе на 27-м километре автомобильной дороги Ахмедбейли – Физули – Шуша. Разработанный проект дороги Физули – Шуша включает строительство мостов и тоннелей, уточнили в администрации главы Азербайджана.
Шуша с 1992 года находилась под контролем Армении. Азербайджанские войска взяли город 8 ноября 2020 года.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.
Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.
В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.
Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев уточнял, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.
По данным министерства обороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. По данным минздрава Армении, в ходе конфликта погибло не менее 3330 армянских граждан.