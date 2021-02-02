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ОБЩЕСТВО

В украинских больницах для больных COVID-19 находится 18 551 пациент – Минздрав

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подчеркнул, что за два месяца число госпитализированных с подозрением на коронавирус и с подтвержденным COVID-19 снизилось почти на 10 тыс.

Снижение числа госпитализированных Степанов считает результатом "реализации стратегии"
Снижение числа госпитализированных Степанов считает результатом "реализации стратегии"
Фото: Максим Степанов / Facebook

По состоянию на 2 февраля в Украине в больницах для инфицированных коронавирусом находится 18 551 пациент. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он уточнил, что речь идет об украинцах с подозрением на COVID-19 и с подтвержденным диагнозом.

"Это количество составляет 18 551 человек, в отличие от первой недели декабря, когда находилось 28 163 человека, которым необходима была именно медицинская помощь в условиях стационара. Вы видите, что на 10 тыс. меньше", – сказал Степанов.

Министр считает это одним из результатов "реализации стратегии борьбы с COVID-19".

По данным Минздрава, всего в больницах первой волны коронавирусной инфекции предусмотрено 66 454 койко-места, они заняты на 27,9%.

На 2 февраля в Украине подтвердили 1 223 879 случаев коронавирусной инфекции, из них 2394 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 22 924 пациента, выздоровело 1 035 372 человека.

Теги: эпидемия, украинцы, Минздрав, инфекция, Максим Степанов, больницы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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