Аслунд выиграл суд у Коломойского. Бизнесмен требовал опровергнуть слова, что он "бандит и ограбил "ПриватБанк"

Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда, заявив, что слова экономиста Андерса Аслунда об украинском бизнесмене Игоре Коломойском являются оценочными суждениями, а не фактическими утверждениями.

Шведско-американский экономист, эксперт аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд 21 января выиграл в Апелляционном суде дело против украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Решение суда опубликовано в Едином реестре.

В документе не называются имена ответчика и истца, но из приведенных цитат и обстоятельств дела следует, что речь идет об иске Коломойского против Аслунда, а также агентства "Українські новини" и Национальной общественной телекомпании Украины о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Бизнесмен требовал опровержения следующих цитат из новости "Українських новин": "Аслунд выразил жесткую позицию относительно Коломойского, заявив, что тот должен сидеть в тюрьме" и "...я не понимаю, если Коломойский бандит и он ограбил "Приватбанк", почему он не сидит в тюрьме".

А также цитат из выступления Аслунда в программе "Перша шпальта" на канале "UA:Перший" в сентябре 2019 года: "Президент не должен встретиться с Коломойским. Только в суде нужно встретиться с человеком, который украл $5,5 млрд…"; "…почему не его судят? Почему нет криминального дела против вора? Из-за того, что вор слишком много украл?"

В августе 2020 года Печерский райсуд признал, что Аслунд и СМИ распространили недостоверную информацию о Коломойском и обязал их опровергнуть эти заявления. "Українські новини" напечатали опровержение своей новости.

Но 21 января 2021 года Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда, заявив, что заявления Аслунда являются оценочными суждениями, а не фактическими утверждениями.

6 августа 2020 года министерство юстиции США подало два гражданских иска к украинским бизнесменам Коломойскому и Геннадию Боголюбову, в которых требует конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн.

В исках говорится, что бывшие владельцы "ПриватБанка" в период с 2008 по 2016 годы получали кредиты и кредитные линии обманным путем и отмыли часть доходов с помощью подставных банковских счетов компаний, в первую очередь в кипрском отделении "ПриватБанка", прежде чем перевести средства в США.

Эти деньги потратили на покупку недвижимости в США, в том числе на ту, которую американский минюст хочет конфисковать. Как сказано в заявлении ведомства, речь идет об офисной башне в Луисвилле (штат Кентукки), известной как PNC Plaza, и офисном парке в Далласе (Техас), известном как бывшая штаб-квартира компании CompuCom.

Бизнесмен отрицает эти обвинения.

Коломойский входит в десятку рейтинга богатейших украинцев. С состоянием в $1 млрд бизнесмен занимает восьмую позицию в рейтинге журнала "Forbes Украина".