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Коломойский отрицает обвинения минюста США

Украинский бизнесмен в ответ на обвинения минюста США в отмывании средств "ПриватБанка" и покупке недвижимости в Соединенных Штатах за эти деньги заявил, что все инвестиции были сделаны из собственных средств, полученных в 2007–2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и с доходов других бизнесов, которые хранились в "ПриватБанке".

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6 августа министерство юстиции США подало два гражданских иска к украинским бизнесменам Коломойскому и Боголюбову
6 августа министерство юстиции США подало два гражданских иска к украинским бизнесменам Коломойскому и Боголюбову
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в комментарии изданию LB.ua отрицает обвинения министерства юстиции США в отмывании денег "ПриватБанка". 

"Все инвестиции в Соединенных Штатах Америки были сделаны из собственных средств, полученных в 2007–2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и с доходов других бизнесов, которые хранились в "ПриватБанке", – заявил Коломойский.

6 августа министерство юстиции США подало два гражданских иска к украинским бизнесменам Коломойскому и Геннадию Боголюбову, в которых требует конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн.

В исках говорится, что бывшие владельцы "ПриватБанка" в период с 2008 по 2016 годы получали кредиты и кредитные линии обманным путем и отмыли часть доходов с помощью подставных банковских счетов компаний, в первую очередь в кипрском отделении "ПриватБанка", прежде чем перевести средства в США. 

Эти деньги потратили на покупку недвижимости в США, в том числе на ту, которую американский минюст хочет конфисковать. Как сказано в заявлении ведомства, речь идет об офисной башне в Луисвилле (штат Кентукки), известной как PNC Plaza, и офисном парке в Далласе (Техас), известном как бывшая штаб-квартира компании CompuCom. 

Коломойский входит в десятку рейтинга богатейших украинцев. С состоянием в $1 млрд бизнесмен занимает восьмую позицию в рейтинге журнала "Forbes Украина".

Теги: США, недвижимость, инвестиции, Игорь Коломойский, ПриватБанк, доходы, конфискация
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