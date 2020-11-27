ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Коломойский: Я заехал, у Арсена Борисовича был, кофе выпил

Журналисты "Схем" зафиксировали визит украинского бизнесмена Игоря Коломойского в Министерство внутренних дел. Тот объяснил: приезжал в МВД, так как давно не видел главу ведомства Арсена Авакова.

По словам Коломойского, "никаких дел" на встрече с Аваковым он не обсуждал
По словам Коломойского, "никаких дел" на встрече с Аваковым он не обсуждал
Фото: depositphotos.com

13 ноября украинский бизнесмен Игорь Коломойский приезжал в Министерство внутренних дел, заметили журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и UA:Перший). 

Расследователи зафиксировали, как автомобиль BMW заехал на территорию МВД вечером 13 ноября и покинул ее через час. 

В нескольких квартала от ведомства автомобиль начала сопровождать машина охраны группы "Приват" Коломойского, а через несколько минут кортеж заехал в подземный паркинг у офиса бизнесмена. 

"Схемы" попросили Коломойского прокомментировать его неафишированный визит в МВД. 

"Я заехал, у Арсена Борисовича [Авакова] был, кофе выпил. Давно не виделись. Никаких дел", – пояснил бизнесмен. 

Аваков на просьбу журналистов прокомментировать этот визит не ответил. 

"Схемы" и ранее фиксировали визиты Коломойского в МВД, сам бизнесмен не скрывает, что иногда приезжает к Авакову "поговорить о жизни" как "старые друзья". Одна из таких встреч состоялась в день инаугурации президента Украины Владимира Зеленского 20 мая 2019 года. 

"Зачем мне кого-то вообще назначать? Законопослушные граждане. Как мы можем влиять? Для чего оно нам нужно? Чтобы потом скандалы? Мы очень осторожны", – комментировал Коломойский свои визиты к Авакову. 

Теги: МВД, автомобили, Арсен Аваков, Игорь Коломойский, журналисты, Схемы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
"Раскаленное пламя". Кардашян засветила формы в красном латексе
"Раскаленное пламя". Кардашян засветила формы в красном латексе
  "Кофе". Камалия в новом клипе устроила зажигательные танцы на столе. Видео
  "Кофе". Камалия в новом клипе устроила зажигательные танцы на столе. Видео
  "В первую очередь туда идут попиариться". Лидер "БеZ обмежень" Танчинец рассказал, почему согласился стать участником "Танцев со звездами"
  "В первую очередь туда идут попиариться". Лидер "БеZ обмежень" Танчинец рассказал, почему согласился стать участником "Танцев со звездами"
Йовович показала мужа и троих дочерей в День благодарения
Йовович показала мужа и троих дочерей в День благодарения
  "Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом японского омлета
  "Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом японского омлета
  "Знову". Вакарчук презентовал клип на первый трек из нового музыкального проекта "Оранжерея". Видео
  "Знову". Вакарчук презентовал клип на первый трек из нового музыкального проекта "Оранжерея". Видео
"Можно купить бесплатно". Лиза Галкина презентовала первую выставку своих картин
"Можно купить бесплатно". Лиза Галкина презентовала первую выставку своих картин
51-летний Перри женится на 29-летней избраннице
51-летний Перри женится на 29-летней избраннице
"Талантище!". Седокова показала своего мужа в работе
"Талантище!". Седокова показала своего мужа в работе
  "Рикошет". Вышел первый клип нового состава "ВИА Гры". Видео
  "Рикошет". Вышел первый клип нового состава "ВИА Гры". Видео
  "Окутаны запахом MaryJane целый день". NK выпустила клип на трек Vibe. Видео
  "Окутаны запахом MaryJane целый день". NK выпустила клип на трек Vibe. Видео
Модель в хиджабе Аден завершает карьеру модели по религиозным убеждениям
Модель в хиджабе Аден завершает карьеру модели по религиозным убеждениям
Украинская ведущая рассказала, что 14 лет была жертвой домашнего насилия
Украинская ведущая рассказала, что 14 лет была жертвой домашнего насилия
Ризатдинова позировала в образе фитнес-инструктора из 80-х
Ризатдинова позировала в образе фитнес-инструктора из 80-х
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
"Издевательство!". Полякова резко ответила Фреймут на ее поучительный пост
"Издевательство!". Полякова резко ответила Фреймут на ее поучительный пост
"Не узнать", "Совсем не похожа на себя". Могилевская удивила фанов новым образом
"Не узнать", "Совсем не похожа на себя". Могилевская удивила фанов новым образом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS