Зеленский рассматривает варианты разрыва отношений с Коломойским. Это главное политическое требование США к президенту

Тимофей Милованов стал советником ОП и принял ответственное решение. Он первым среди сотрудников Владимира Зеленского публично сказал то, во что президент не хотел верить: кредита МВФ в этом году не будет. Даже какого-то небольшого кредита не будет, на что Зеленский все еще питает надежды. И здесь с Миловановым нельзя не согласиться, это реалистичный взгляд.

Миссия МВФ не прибыла в Украину, не выполнены шесть из 10 структурных маяков меморандума, по словам министра финансов Сергея Марченко, не решен конституционный кризис, и на декабрьском заседании руководства МВФ решение о выделении средств Украине не будет принято.

В Госказначействе, по данным экс-первого заместителя министра экономики Павла Кухты, не проводятся платежи по защищенным статьям бюджета уже на 3 млрд.

По различным оценкам, дефицит бюджета-2020 составляет от 200 до 300 млрд, и источники восполнения неясны. Где-то надо брать деньги.

По данным "Цензор.НЕТ", президент Зеленский рассматривает варианты разрыва отношений с олигархом Игорем Коломойским. Решение по Коломойскому – главное политическое требование представителей США к президенту Украины.

Зеленский в ближайшие дни будет собирать фракцию, чтобы убедить своих депутатов проголосовать за все маяки МВФ и выполнить полностью подписанную программу.

В таком случае после Нового года, а вероятно, уже после инаугурации нового президента США, директора МВФ смогут рассмотреть ситуацию в Украине и принять решение.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора