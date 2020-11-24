Марченко рассказал о значительном прогрессе в переговорах с МВФ

Украина заканчивает формировать общее с Международным валютным фондом видение основных бюджетных параметров по программе партнерства, сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Министр заявил о спекуляциях вокруг переговоров с МВФ Фото: kmu.gov.ua

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил о значительном прогрессе в переговорах с Международным валютным фондом и анонсировал скорое внесение проекта государственного бюджета на 2021 год в Верховную Раду Украины. Об этом он рассказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 24 ноября.

"Сейчас находимся на завершающем этапе формирования общего с МВФ видения основных бюджетных параметров в рамках программы партнерства. В ближайшее время планируем внести проект бюджета-2021 на рассмотрение правительства, а дальше – в Верховную Раду Украины", – сказал Марченко.

Министр заявил о спекуляциях вокруг переговоров с МВФ в информационном пространстве.

"Учитывая высокую интенсивность переговоров и большое количество спекуляций вокруг переговоров с МВФ, настоятельно рекомендуем всем принимать во внимание исключительно официальные публичные комментарии участников процесса", – сказал Марченко.

Другие эксперты не владеют достаточным массивом информации для объективного понимания и комментирования ситуации, добавил он.