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Марченко рассказал о значительном прогрессе в переговорах с МВФ

Украина заканчивает формировать общее с Международным валютным фондом видение основных бюджетных параметров по программе партнерства, сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Министр заявил о спекуляциях вокруг переговоров с МВФ
Министр заявил о спекуляциях вокруг переговоров с МВФ
Фото: kmu.gov.ua

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил о значительном прогрессе в переговорах с Международным валютным фондом и анонсировал скорое внесение проекта государственного бюджета на 2021 год в Верховную Раду Украины. Об этом он рассказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 24 ноября.

"Сейчас находимся на завершающем этапе формирования общего с МВФ видения основных бюджетных параметров в рамках программы партнерства. В ближайшее время планируем внести проект бюджета-2021 на рассмотрение правительства, а дальше – в Верховную Раду Украины", – сказал Марченко.

Министр заявил о спекуляциях вокруг переговоров с МВФ в информационном пространстве.

"Учитывая высокую интенсивность переговоров и большое количество спекуляций вокруг переговоров с МВФ, настоятельно рекомендуем всем принимать во внимание исключительно официальные публичные комментарии участников процесса", – сказал Марченко.

Другие эксперты не владеют достаточным массивом информации для объективного понимания и комментирования ситуации, добавил он.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня этого года. По ней предполагается выделить Украине $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Марченко говорил, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить одинПрезидент Украины Владимир Зеленский говорил, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ.

"Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявлял, что МВФ "выражает определенное беспокойство относительно антикоррупционной политики".

Советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов сказал 23 ноября, что до конца 2020 года Украина не получит очередной транш МВФ.

Теги: Верховная Рада, МВФ, бюджет, транш, Сергей Марченко
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