МВФ назвал противоречия в налоговой политике Украины

Украинские власти стремятся реформировать налоговую систему, но в то же время ставят под сомнение основные ее принципы. Такой подход ведет к существенной потере доходов, уверены в Международном валютном фонде.

МВФ сотрудничает с Украиной по программе stand-by. Она предполагает изменения в налоговой системе Фото: EPA

Украина ведет налоговую политику по двум направлениям. С одной стороны, страна обновляет налоговую систему, а с другой, ставит под сомнение основные системные принципы, сказано в отчете Международного валютного фонда, который опубликовали 23 ноября.

Найти золотую середину между двумя направлениями не удастся, такие шаги приведут к существенной потере доходов и нет никаких доказательств, что это поможет привлечь инвестиции, предупредил Фонд.

Власти Украины провели серьезную работу, чтобы выполнить международные требования по налогу на прибыль и привести налоговый режим в соответствие со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития, сказано в резюме отчета.

МВФ констатировал намерения украинских властей, озвученные в политических дебатах по отмене налога на прибыль и замене его налогом на выведенный капитал.

"Прибыль сохранится в организации, а налог на нее уплатят после распределения дивидендов акционеру", – пояснили в МВФ.