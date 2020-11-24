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МВФ назвал противоречия в налоговой политике Украины

Украинские власти стремятся реформировать налоговую систему, но в то же время ставят под сомнение основные ее принципы. Такой подход ведет к существенной потере доходов, уверены в Международном валютном фонде.

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МВФ сотрудничает с Украиной по программе stand-by. Она предполагает изменения в налоговой системе
МВФ сотрудничает с Украиной по программе stand-by. Она предполагает изменения в налоговой системе
Фото: EPA

Украина ведет налоговую политику по двум направлениям. С одной стороны, страна обновляет налоговую систему, а с другой, ставит под сомнение основные системные принципы, сказано в отчете Международного валютного фонда, который опубликовали 23 ноября. 

Найти золотую середину между двумя направлениями не удастся, такие шаги приведут к существенной потере доходов и нет никаких доказательств, что это поможет привлечь инвестиции, предупредил Фонд.

Власти Украины провели серьезную работу, чтобы выполнить международные требования по налогу на прибыль и привести налоговый режим в соответствие со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития, сказано в резюме отчета.

МВФ констатировал намерения украинских властей, озвученные в политических дебатах по отмене налога на прибыль и замене его налогом на выведенный капитал.

"Прибыль сохранится в организации, а налог на нее уплатят после распределения дивидендов акционеру", – пояснили в МВФ.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет фонда одобрил ее 9 июня этого года. По ней предполагается выделить Украине $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Фонд обозначил Украине "структурные маяки" для получения транша. Среди них были в том числе изменения в налоговой системе. Украина взяла обязательства воздерживаться от любых изменений в упрощенной системе налогообложения для физлиц-предпринимателей. Новых групп в этой системе не должно быть, пишет в своем анализе меморандума МВФ агентство Liga.net

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ.

"Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявлял, что у МВФ "есть определенные беспокойства относительно антикоррупционной политики". 

Советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов сказал 23 ноября, что до конца 2020 года Украина не получит очередной транш МВФ

Теги: налоги, инвестиции, МВФ, валютные кредиты, политика, транш
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