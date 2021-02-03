Адаптивный карантин введут в Украине в ближайшие дни – Шмыгаль

Украина может вернуться к адаптивному карантину, в ближайшие дни правительство примет соответствующее решение, заявил во время заседания правительства 3 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Эпидемическая ситуация позволяет вернуться к модели адаптивного карантина, когда в регионах будут устанавливаться разные уровни эпидемической опасности. В ближайшие дни правительство примет соответствующее решение", – сказал он.
До этого Шмыгаль попросит Министерство охраны здоровья Украины проинформировать об изменениях, чтобы не было вопросов о критериях, по которым будет определяться зоны карантина в регионах.
Больницы Украины, по информации премьера, обеспечены всем необходимым. В них сейчас находится 18,3 тыс. госпитализированных с диагнозом COVID-19. В декабре в медицинских учреждениях находилось более 28 тыс. пациентов с диагнозом или подозрением на COVID-19.
По его словам, усиленный карантин был эффективным и снизил уровень заболеваемости коронавирусом в Украине.
"В Украине наблюдается контролируемая и стабильная ситуация по распространению коронавируса", – подчеркнул глава правительства.
С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал "карантин зимних каникул". В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). Сейчас в стране снова начали действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые были в декабре 2020-го.
До "карантина зимних каникул" в Украине действовал адаптивный карантин. Региональные власти могли ослаблять ограничительные меры. Тогда действовали ограничения "зеленой", "желтой", "оранжевой" и "красной" зон.
В "зеленой" зоне действовали обычные нормы поведения и социальной дистанции в условиях пандемии. "Желтая" зона была буферной; в ней ограничивали посещение учреждений соцзащиты, где находятся люди старшего возраста. В "оранжевой" зоне запрещали деятельность учреждений гостеприимства, кроме гостиниц, работу развлекательных центров и заведений общественного питания в ночное время, фитнес-центров, спортзалов, учреждений культуры, детских оздоровительных лагерей, отменяли плановую госпитализацию; число участников массовых мероприятий не должно было превышать 100.
"Красная" зона подразумевала остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.
По состоянию на 3 февраля в Украине COVID-19 подтвердили более 1,2 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 3285 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране от COVID-19 скончалось 23 089 пациента, а выздоровело 1,05 млн человек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.