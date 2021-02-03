Адаптивный карантин введут в Украине в ближайшие дни – Шмыгаль

Эпидемическая ситуация в Украине позволяет вернуться к модели адаптивного карантина, в регионах будут устанавливаться разные уровни эпидемической опасности, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Из-за вспышки коронавируса в Украине с 8-го по 24 января ввели "карантин зимних каникул" Фото: ЕРА

Украина может вернуться к адаптивному карантину, в ближайшие дни правительство примет соответствующее решение, заявил во время заседания правительства 3 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Эпидемическая ситуация позволяет вернуться к модели адаптивного карантина, когда в регионах будут устанавливаться разные уровни эпидемической опасности. В ближайшие дни правительство примет соответствующее решение", – сказал он.

До этого Шмыгаль попросит Министерство охраны здоровья Украины проинформировать об изменениях, чтобы не было вопросов о критериях, по которым будет определяться зоны карантина в регионах.

Больницы Украины, по информации премьера, обеспечены всем необходимым. В них сейчас находится 18,3 тыс. госпитализированных с диагнозом COVID-19. В декабре в медицинских учреждениях находилось более 28 тыс. пациентов с диагнозом или подозрением на COVID-19.

По его словам, усиленный карантин был эффективным и снизил уровень заболеваемости коронавирусом в Украине.

"В Украине наблюдается контролируемая и стабильная ситуация по распространению коронавируса", – подчеркнул глава правительства.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал "карантин зимних каникул". В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). Сейчас в стране снова начали действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые были в декабре 2020-го.