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В Израиле в два раза увеличили штрафы за нарушение карантина

Кнессет Израиля 31 января одобрил увеличение штрафа за нарушение требований карантина до 10 тыс. шекелей (около 86 тыс. грн). Изначально предлагали ввести штрафы в размере до 20 тыс. шекелей (около 172 тыс. грн).

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В Израиле с начала пандемии инфицировано 641,3 тыс. человек
В Израиле с начала пандемии инфицировано 641,3 тыс. человек
Фото: EPA

Кнессет Израиля одобрил увеличение штрафа за нарушение требований карантина в стране до 10 тыс. шекелей (около 86 тыс. грн). Ранее он составлял 5 тыс. шекелей (около 43 тыс. грн). Об этом 31 января сообщает Times of Israel.

Решение приняли из-за массовых нарушений правил в некоторых еврейских религиозных общинах, а также в связи с тем, что уровень инфицирования и смертности в Израиле остается высоким, несмотря на успешную кампанию вакцинации.

Изначально в правительстве предлагали ввести штрафы в размере до 20 тыс. шекелей (около 172 тыс. грн), однако ее снизили под давлением ультраортодоксальных партий.

По информации издания, правительство Израиля также продлит общенациональный локдаун, срок действия которого истекает 31 января.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Израиле с начала пандемии инфицированы 641,3 тыс. человек, 572,1 тыс. выздоровели, 4786 умерли.

В Израиле 19 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Первому прививку сделали премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

24 января 2021 года в Израиле сообщили, что начали вакцинацию подростков.

По состоянию на сегодня в Израиле первую дозу вакцины от коронавируса получили более чем 3 млн граждан из общего населения в 9,3 млн.

Теги: Израиль, вакцинация, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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