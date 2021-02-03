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В Украине за сутки подтвердили 3,2 тыс. случаев COVID-19

Число жертв пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине превысило 23 тыс.

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За прошлые сутки тесты на коронавирус украинцам сделали 43,6 тыс. раз
За прошлые сутки тесты на коронавирус украинцам сделали 43,6 тыс. раз
Фото: ЕРА

В Украине за сутки 2 февраля подтвердили 3285 случаев коронавирусной инфекции. Об этом министра здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook. 

Среди тех, кто получил положительные результаты тестов на коронавирус, – 156 детей и 186 медработников. 

За последние сутки в Украине госпитализировали 2159 человек, выздоровело 10,1 тыс. человек, умерло 165 пациентов с COVID-19. Число летальных случаев увеличивается вторые сутки.

Тестирований 2 февраля провели 43,6 тыс. (методом ПЦР – 25,2 тыс., методом ИФА – 18,4 тыс.).

С начала пандемии в стране подтвердили 1,2 млн случаев COVID-19, выздоровело 1,05 млн пациентов, умерло – 23 089.  

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/868579477018382

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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