В Кабмине пообещали украинцам "проверенную и безопасную вакцину" от COVID-19

Украинцы получат вакцину от коронавируса, которая прошла все необходимые клинические испытания и утверждена в других странах, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В Украину поставят только безопасную и проверенную вакцину от коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 3 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Уже в ближайшие недели Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в рамках программы COVAX, она будет использоваться врачами, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. [...] В Украину будет завезена только проверенная и безопасная вакцина, которая прошла все необходимые клинические испытания и утверждена в других странах. Уверяю, что все, кто изъявит желание сделать бесплатную прививку, получат такую возможность в соответствии с национальным планом вакцинации", – уточнил Шмыгаль.

По его словам, инфраструктуру для вакцинации уже подготовили.

"Будут работать 500 мобильных бригад. Первые 50 начнут работу в этом месяце во всех регионах страны. Кроме того, на начальном этапе будут развернуты 1500 прививочных кабинетов и 50 центров в крупных городах. Всего будет работать более 4 тыс. таких кабинетов по всей Украине", – сказал Шмыгаль.

С начала кампании по иммунизации в мире сделали более 104 млн прививок от коронавирусной инфекции. В Украине вакцинация пока не началась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. На первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.