"Угрозы свободе слова и медиабизнесу нет". Зеленский встретился с руководителями украинских телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов приняли в связи с финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями.

Зеленский: Это не имеет отношения к другим телеканалам Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 3 февраля встретился с руководителями "ведущих" украинских телевизионных каналов. На ней обсудили решение СНБО о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиабизнесу", – заявил Зеленский.

По его словам, решение о санкциях имеет "четкое обоснование в связи с финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями".

В пресс-службе заявили, что руководители телеканалов "выразили полную поддержку решения, ведь, по их словам, телеканалы, к которым применили санкции, давно ведут антигосударственную политику и действуют в интересах пропаганды со стороны Российской Федерации".

Присутствующие согласились, что введенные санкции являются инструментом глобальной борьбы с дезинформацией и не имеют ничего общего с вопросом свободы слова и независимости СМИ, сообщается в релизе.

По информации "Украинской правды", на встрече присутствовали представители телеканалов ICTV, "Интер", "1+1" и "Украина".

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Глава СНБО Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. СМИ писали, что воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Телеканалы заявили о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ, нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине".

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Экс-нардеп Сергей Лещенко связал решение о наложении санкций с разговором госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который состоялся 1 февраля вечером.