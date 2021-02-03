"Нужно защитить людей не только от пуль, но и от пропагандистского яда". Аваков записал видеообращение в поддержку санкций

Материалы СБУ, которые легли в основу решения СНБО о санкциях против нескольких украинских телеканалов, – "вполне достаточные и исчерпывающие", считает министр внутренних дел Арсен Аваков.

Аваков: Не надо путать понятие "свобода слова" с антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора Скриншот: МВС УКРАЇНИ / YouTube

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков записал видеообращение в поддержку введения санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Видео опубликовала пресс-служба МВД.

Министр отметил, что в основу решения легли материалы от Службы безопасности – они являются, по его словам, "вполне достаточными и исчерпывающими".

"И хочу предостеречь: не надо путать понятие "свобода слова" с антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора. Война – время непростых решений. Нужны решительные шаги для отстаивания интересов государства и защиты людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистского яда за деньги агрессора", – заявил Аваков.

Україні потрібні рішучі кроки для відстоювання інтересів держави та захисту людей не лише від куль, але й від пропагандистської отрути за гроші країни-агресора. Матеріали СБУ є вичерпними для рішення РНБО. Щиро підтримую державницький крок @ZePresidentUA https://t.co/U2EHg4qmr8 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 3, 2021

Министр внутренних дел – член Совета нацбезопасности, он подписался под решением ввести санкции. По данным секретаря СНБО Андрея Данилова, из 19 человек не поддержали это решение на заседании только двое: глава Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался, а министра обороны Андрея Тарана не было, он в командировке в Индии.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что решение СНБО было принято по рекомендации Верховной Рады и Службы безопасности Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Зеленский заявил, что пропаганда должна получить жесткую реакцию со стороны общества. Он подчеркнул, что решение о санкциях "принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого".

Украинский Минкульт намерен просить платформу YouTube также закрыть каналы "112 Украина", ZIK и NewsOne.

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского в связи с решением о санкциях против каналов.